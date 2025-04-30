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Devam Edecek! Kanal D'nin Sevilen Dizisinin Finali İptal Edildi

Devam Edecek! Kanal D'nin Sevilen Dizisinin Finali İptal Edildi

Yılmaz Erdoğan Kanal D
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 00:19 Son Güncelleme: 01.05.2025 - 00:28

Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi hakkında final kararı alınmıştı. İnci Taneleri adım adım finale giderken Kanal D, bu karara karşı çıkmıştı. İnci Taneleri'nin finali iptal edildi ve sezon finali yapmasına karar verildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 45. bölümde final kararı almıştı.

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 45. bölümde final kararı almıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri 2 sezondur yayında olmasına rağmen hala reytinglerde istikrarlı bir başarı sağlıyor. Yılmaz Erdoğan, 45. bölümün final olduğunu açıklasa da Kanal D, dizinin devam etmesi konusunda ısrarcıydı. Erdoğan ve Kanal D arasında pazarlık devam ederken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.

İnci Taneleri'nin final kararından vazgeçildi!

İnci Taneleri'nin final kararından vazgeçildi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D ve İnci Taneleri'nin yapım şirketi BKM sonunda anlaştı. İnci Taneleri ekibi bu yaz Netflix’e 8 bölümlük Organize İşler dizisini çekecek ve hemen ardından İnci Taneleri yeni sezon çekimlerine başlanacak. Buna göre final bölümü olan 45. bölüm iptal edilip 44. bölüm, sezon finali olarak yayınlanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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