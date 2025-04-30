Devam Edecek! Kanal D'nin Sevilen Dizisinin Finali İptal Edildi
Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi hakkında final kararı alınmıştı. İnci Taneleri adım adım finale giderken Kanal D, bu karara karşı çıkmıştı. İnci Taneleri'nin finali iptal edildi ve sezon finali yapmasına karar verildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 45. bölümde final kararı almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnci Taneleri'nin final kararından vazgeçildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın