"Orayı Yakıp Çıkacağız..." Survivor'da Adem'in Ailesinin Tehditleri İfşa Oldu!

Büyük finale haftalar kala yarışmacılar arasındaki tansiyon yükselirken kaosa yarışmacıların aileleri de dahil oldu.

Hikmet'in Batuhan Karacakaya'ya saldırması ve 'Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım.' demesine rağmen hiçbir ceza almamasıyla Batuhan'ın ailesi Acun Ilıcalı'ya kadar gitti. Ilıcalı'ya Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan aile ayrıca Acun Ilıcalı'ya da epey sert ifadelerde bulundu.

Batuhan'ın ailesinin bu hamlesi çok konuşulurken Acun Ilıcalı bir yarışmacının daha ailesinin olaylara dahil olduğunu açıkladı. O yarışmacı ise Adem Kılıçcı!