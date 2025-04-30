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"Orayı Yakıp Çıkacağız..." Survivor'da Adem'in Ailesinin Tehditleri İfşa Oldu!

"Orayı Yakıp Çıkacağız..." Survivor'da Adem'in Ailesinin Tehditleri İfşa Oldu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2025 - 19:56

Survivor'ın sezonu olaylardan geçilmiyor. Hikmet'in Batuhan'a saldırmasıyla başlayan olaylar silsilesinde Batuhan'ın ailesi oğullarının can güvenliğinden endişe edip Acun Ilıcalı'ya kadar ulaşmıştı. Şimdi de ibre eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'ya çevrildi. Acun Ilıcalı, Adem'in ailesinin sarf ettiği tehditleri konseyde açıkladı.

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Survivor'da sular bir türlü durulmuyor.

Survivor'da sular bir türlü durulmuyor.

Büyük finale haftalar kala yarışmacılar arasındaki tansiyon yükselirken kaosa yarışmacıların aileleri de dahil oldu. 

Hikmet'in Batuhan Karacakaya'ya saldırması ve 'Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım.' demesine rağmen hiçbir ceza almamasıyla Batuhan'ın ailesi Acun Ilıcalı'ya kadar gitti. Ilıcalı'ya Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan aile ayrıca Acun Ilıcalı'ya da epey sert ifadelerde bulundu.

Batuhan'ın ailesinin bu hamlesi çok konuşulurken Acun Ilıcalı bir yarışmacının daha ailesinin olaylara dahil olduğunu açıkladı. O yarışmacı ise Adem Kılıçcı!

Ilıcalı, Survivor fragmanında Adem'in ailesinin tehditlerini dile getirdi.

Ilıcalı, Survivor fragmanında Adem'in ailesinin tehditlerini dile getirdi.

'Maalesef aileler bu sene Survivor'da herkes için söylemiyorum ama biraz işin içine fazla girdi. Bugün öğrendiğimiz yeni haber, sen şampiyon olmayınca neler olacağını anlatıyor; gerekirse orayı yakıp çıkacağız diyor' ifadelerini kullanan Ilıcalı, bu sözleri Adem Kılıçcı'nın ailesinin sarf ettiğini belirtti.

Bakalım yeni bölümde neler olacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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