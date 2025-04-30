"Orayı Yakıp Çıkacağız..." Survivor'da Adem'in Ailesinin Tehditleri İfşa Oldu!
Survivor'ın sezonu olaylardan geçilmiyor. Hikmet'in Batuhan'a saldırmasıyla başlayan olaylar silsilesinde Batuhan'ın ailesi oğullarının can güvenliğinden endişe edip Acun Ilıcalı'ya kadar ulaşmıştı. Şimdi de ibre eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'ya çevrildi. Acun Ilıcalı, Adem'in ailesinin sarf ettiği tehditleri konseyde açıkladı.
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Survivor'da sular bir türlü durulmuyor.
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Ilıcalı, Survivor fragmanında Adem'in ailesinin tehditlerini dile getirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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