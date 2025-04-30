Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'dan Ayrılma Nedeni Belli Oldu!

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Hayal Köseoğlu, Burak Sevinç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda, seyirci tarafından çok sevilmesine rağmen ikinci sezonda epey olumsuz yorum topladı. Bunun en büyük nedeni ise Miray Daner'in canlandırdığı Zeynep Leto karakterinin sürekli geri planda kalması.

Seyirci, 2. sezonun sonuna gelirken Halil İbrahim ve Zeynep karakterlerinin artık kavuşmasını isterken Birsen Altutnaş'tan beklenmedik bir haber gelmiş ve Miray Daner'in 3. sezonda yer almayacağı ortaya çıkmıştı.