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Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'dan Ayrılma Nedeni Belli Oldu!

Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'dan Ayrılma Nedeni Belli Oldu!

Miray Daner Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2025 - 17:55

NOW'ın iddialı dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da dizinin başrolü Miray Daner'in kadrodan çıkacağı haberi seyirciyi şoke etti. Miray Daner'in canlandırdığı Zeynep Leto karakterinin dizide sürekli arka planda kalması zaten tepki toplarken bir de karaktere veda edilmesi seyirciden olumsuz yorumlar aldı. Birsen Altuntaş, Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'dan neden ayrıldığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2 sezondur yayında olmasına rağmen reytinglerde istikrarlı bir başarı sergiliyor.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2 sezondur yayında olmasına rağmen reytinglerde istikrarlı bir başarı sergiliyor.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Hayal Köseoğlu, Burak Sevinç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda, seyirci tarafından çok sevilmesine rağmen ikinci sezonda epey olumsuz yorum topladı. Bunun en büyük nedeni ise Miray Daner'in canlandırdığı Zeynep Leto karakterinin sürekli geri planda kalması.

Seyirci, 2. sezonun sonuna gelirken Halil İbrahim ve Zeynep karakterlerinin artık kavuşmasını isterken Birsen Altutnaş'tan beklenmedik bir haber gelmiş ve Miray Daner'in 3. sezonda yer almayacağı ortaya çıkmıştı.

Sezon finalinde diziye veda edecek!

Sezon finalinde diziye veda edecek!

Zeynep karakterini canlandıran Miray Daner'in 2. sezon finalinde diziden ayrılacağı duyurulurken Hudutsuz Sevda seyircisi söz konusu karar karşısında X'te TT çalışması yapıp isyan etti. Söz konusu ayrılığın Miray Daner'in isteğiyle mi yoksa yapım ekibi tarafından mı kararlaştırıldığı merak edilirken Altuntaş'tan buna da bir yanıt geldi. 

Birsen Altuntaş, Miray Daner'in diziden çıkma sebebi olarak senaristleri işaret etti. Hudutsuz Sevda'nın 3. sezon hikayesinin değişmesi nedeniyle Miray Daner, diziye veda etmek durumunda kaldı.

İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:

İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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