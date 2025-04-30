Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'dan Ayrılma Nedeni Belli Oldu!
NOW'ın iddialı dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da dizinin başrolü Miray Daner'in kadrodan çıkacağı haberi seyirciyi şoke etti. Miray Daner'in canlandırdığı Zeynep Leto karakterinin dizide sürekli arka planda kalması zaten tepki toplarken bir de karaktere veda edilmesi seyirciden olumsuz yorumlar aldı. Birsen Altuntaş, Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'dan neden ayrıldığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2 sezondur yayında olmasına rağmen reytinglerde istikrarlı bir başarı sergiliyor.
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Sezon finalinde diziye veda edecek!
İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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