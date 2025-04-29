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Seyirci Fark Eder! Uzak Şehir'de Alya'nın Ayakkabısı Saniyeler İçinde Değişti

Seyirci Fark Eder! Uzak Şehir'de Alya'nın Ayakkabısı Saniyeler İçinde Değişti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2025 - 10:55 Son Güncelleme: 29.04.2025 - 12:09

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle yine reyting başarısını perçinledi. Her hafta tartışması birincilik koltuğuna oturan dizi, bu defa bir çekim hatasıyla gündem oldu. Nare'nin ameliyata yetiştirildiği sahnede gördüğümüz Alya'nın ayakkabılarının saniyeler içinde değişmesini fark eden dikkatli seyirci o anları ifşa etti.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, bu sezonun en sürprizli işi oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, bu sezonun en sürprizli işi oldu.

Asmalı Konak döneminden alışkın olduğumuz aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelen Uzak Şehir her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atarken aynı zamanda tek rakibi başka bir dizi değil, kendi özeti! Yeni bölümü birincilik koltuğuna otururken özeti gün ikincisi olan Uzak Şehir daha ilk sezondan yıllar boyu unutulmayacak bir fenomen haline geldi. Fakat bugün Uzak Şehir'in başarısını değil çekim hatasını konuşacağız.

Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dikkatli bir seyirci, Nare'nin hastaneye kaldırıldığı sahnede Alya'nın ayakkabılarındaki saniyelik değişimi şahin gözleriyle fark etmiş. Alya sahnenin başında topuklu ayakkabı giyerken saniyelik açı değişikliğinde görüyoruz ki ayakkabısı değişivermiş!

İşte o çekim hatası:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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