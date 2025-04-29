Seyirci Fark Eder! Uzak Şehir'de Alya'nın Ayakkabısı Saniyeler İçinde Değişti
Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle yine reyting başarısını perçinledi. Her hafta tartışması birincilik koltuğuna oturan dizi, bu defa bir çekim hatasıyla gündem oldu. Nare'nin ameliyata yetiştirildiği sahnede gördüğümüz Alya'nın ayakkabılarının saniyeler içinde değişmesini fark eden dikkatli seyirci o anları ifşa etti.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, bu sezonun en sürprizli işi oldu.
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Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte o çekim hatası:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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