ATV'nin Fenomen Yarışması Kim Milyoner Olmak İster Geri Dönüyor
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, şubat ayında ufak bir ekran molası vermişti. Kardelenler dizisinin yayınlanmasıyla yeni bölümlerine ara verilen Kim Milyoner Olmak İster'den güzel haber geldi. Milyoner, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni bölümleriyle geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yayından kalkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Milyoner Olmak İster geri dönüyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın