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ATV'nin Fenomen Yarışması Kim Milyoner Olmak İster Geri Dönüyor

ATV'nin Fenomen Yarışması Kim Milyoner Olmak İster Geri Dönüyor

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2025 - 08:52

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, şubat ayında ufak bir ekran molası vermişti. Kardelenler dizisinin yayınlanmasıyla yeni bölümlerine ara verilen Kim Milyoner Olmak İster'den güzel haber geldi. Milyoner, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni bölümleriyle geri dönüyor.

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yayından kalkmıştı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yayından kalkmıştı.

Cuma ve pazar akşamları yayınlanan Milyoner, cuma akşamı Can Borcu ve pazar akşamı Kardelenler dizilerinin yayınlanmasıyla ekrana ara vermek durumunda kalmıştı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümleri yayınlanmayıp yerine diziler ekrana gelirken seyirci Milyoner'in ne zaman tekrardan yayınlanacağını merak etmişti.

Kim Milyoner Olmak İster geri dönüyor!

Kim Milyoner Olmak İster geri dönüyor!

Kardelenler dizisinin final yapmasıyla Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümleri yayınlanmaya başlayacak. Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 4 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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