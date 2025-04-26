Kurtlar Vadisi'nin Mehmet Karahanlı'sı Zafer Ergin, Diziden Neden Ayrıldığını Yıllar Sonra Açıkladı
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı karakteriyle izlediğimiz Zafer Ergin, 74. bölümde fenomen dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı.
KAYNAK: Aslı Şafak'la İşin Aslı
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Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Mehmet Karahanlı'yı muhakkak hatırlarsınız.
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Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Zafer Ergin'den Kurtlar Vadisi itirafı geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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