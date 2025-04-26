onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kurtlar Vadisi'nin Mehmet Karahanlı'sı Zafer Ergin, Diziden Neden Ayrıldığını Yıllar Sonra Açıkladı

Kurtlar Vadisi'nin Mehmet Karahanlı'sı Zafer Ergin, Diziden Neden Ayrıldığını Yıllar Sonra Açıkladı

Kurtlar Vadisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.04.2025 - 15:52

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı karakteriyle izlediğimiz Zafer Ergin, 74. bölümde fenomen dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı.

KAYNAK: Aslı Şafak'la İşin Aslı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Mehmet Karahanlı'yı muhakkak hatırlarsınız.

Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Mehmet Karahanlı'yı muhakkak hatırlarsınız.

19 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in hayat verdiği Mehmet Karahanlı, Kurtlar Vadisi'ndeki kilit karakterlerden biriydi. Kurtlar Konseyi'nin baronu ve mafya dünyasının en tepesindeki kişi olan Karahanlı'nın dizideki hikayesinin daha uzun süreceğini zannetsek de kendisine 74. bölümde veda etmiştik. 

Uzun yıllar devam eden Kurtlar Vadisi'nden erken ayrılan Zafer Ergin'in bu vedası seyirciyi epey şaşırtırken Ergin, diziden neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı.

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Zafer Ergin'den Kurtlar Vadisi itirafı geldi.

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Zafer Ergin'den Kurtlar Vadisi itirafı geldi.

Ünlü oyuncu; Arka Sokaklar öncesi bir diziyi de yeni bırakmıştım zararlı olduğu için kötü alışkanlıklara yol açtığı için. Üstelik çok sempatik şartlar da vardı” dedi. Bazı meslektaşlarının bu kararını eleştirdiğini söyleyen Ergin; “Bazı oyuncu arkadaşlar, ‘Neden bıraktın? Zafer ağabey dünyanın parasını alıyorsun?’ gibi şeyler söylediler. Benim ilkelerim, prensiplerim ve düşüncelerim var. Televizyon, büyük bir silahtır. Televizyonların insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirebilme olanağı vardır” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın