Kurtlar Vadisi'nin Mehmet Karahanlı'sı Zafer Ergin, Diziden Neden Ayrıldığını Yıllar Sonra Açıkladı

19 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in hayat verdiği Mehmet Karahanlı, Kurtlar Vadisi'ndeki kilit karakterlerden biriydi. Kurtlar Konseyi'nin baronu ve mafya dünyasının en tepesindeki kişi olan Karahanlı'nın dizideki hikayesinin daha uzun süreceğini zannetsek de kendisine 74. bölümde veda etmiştik.

Uzun yıllar devam eden Kurtlar Vadisi'nden erken ayrılan Zafer Ergin'in bu vedası seyirciyi epey şaşırtırken Ergin, diziden neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı.