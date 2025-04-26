Final Kararı Alınmıştı: Kanal D'nin Fenomen Dizisinin Finali İptal Edilebilir!
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri için final kararı alınmıştı. 45. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi için kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Dizinin final kararı iptal edilebilir.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yayın döneminin sonlarına yaklaşırken Kanal D, yayında olan diziler için kararlarını açıklamaya başladı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri'nin finali iptal olabilir.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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