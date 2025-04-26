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Final Kararı Alınmıştı: Kanal D'nin Fenomen Dizisinin Finali İptal Edilebilir!

Final Kararı Alınmıştı: Kanal D'nin Fenomen Dizisinin Finali İptal Edilebilir!

Yılmaz Erdoğan Kanal D
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.04.2025 - 10:52

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri için final kararı alınmıştı. 45. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi için kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Dizinin final kararı iptal edilebilir.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yayın döneminin sonlarına yaklaşırken Kanal D, yayında olan diziler için kararlarını açıklamaya başladı.

Yayın döneminin sonlarına yaklaşırken Kanal D, yayında olan diziler için kararlarını açıklamaya başladı.

Şu an 4 dizinin yayında olduğu Kanal D'de Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Arka Sokaklar yeni sezonu garantilerken İnci Taneleri için final kararı alınmıştı. Kanal D, İnci Taneleri'nin devam etmesini talep etse de BKM final için 45. bölümü işaret ederken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri'nin finali iptal olabilir.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri'nin finali iptal olabilir.

Altuntaş, Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ni 45. bölümde bitirme kararı almasına rağmen Kanal D'nin projeye devam etmek istediği ve bu yönde görüşmelerin hala devam ettiğini açıkladı.

Peki, sizce İnci Taneleri'nin finali iptal edilecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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