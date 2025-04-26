Arka Sokaklar'ın Psikopat Karakteri Tam 8 Sezon Sonra Diziye Geri Dönüyor
Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayında olan Arka Sokaklar hakkında bomba bir haber yayınlandı. Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar'ın 8. sezonunda yer alan oyuncunun geri döndüğünü açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 20. sezona emin adımlarla ilerliyor.
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O oyuncu ise Cevher Şanlı karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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