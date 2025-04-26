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Arka Sokaklar'ın Psikopat Karakteri Tam 8 Sezon Sonra Diziye Geri Dönüyor

Arka Sokaklar'ın Psikopat Karakteri Tam 8 Sezon Sonra Diziye Geri Dönüyor

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.04.2025 - 08:52

Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayında olan Arka Sokaklar hakkında bomba bir haber yayınlandı. Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar'ın 8. sezonunda yer alan oyuncunun geri döndüğünü açıkladı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 20. sezona emin adımlarla ilerliyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 20. sezona emin adımlarla ilerliyor.

19 sezon boyunca ekrana gelen Arka Sokaklar, 20. sezon onayını alırken son bölümde Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin karakteri diziye şehit olarak veda etti.

Onca yıldır heyecanın asla dinmediği Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinde neler olacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bomba haberi paylaştı. Altuntaş, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar'a eski sezonlardan bir oyuncunun geri döndüğünü açıkladı.

O oyuncu ise Cevher Şanlı karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül oldu.

O oyuncu ise Cevher Şanlı karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül oldu.

8. sezonda izlediğimiz Cevher Şanlı, Rıza Baba ve ekibinin azılı düşmanıydı. Konuk oyuncu olmasına rağmen seyir zevkini inanılmaz yükselten Cevher karakteri, diziye geri dönerek heyecanı yine tavan yaptıracak.

Nail Kırmızıgül'ün diziye geri dönmesinin yanı sıra Altuntaş, dizinin eser hakkı sahiplerinden İlker İnanoğlu’nun da sezon finaline doğru bir kez daha diziye geri dönebileceğini açıkladı.

Arka Sokaklar, reklam gelirleri ve reytinglerde olumsuz bir durum yaşanmazsa haziran ayında da ekrana gelip 718. bölümde sezon finali yapacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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