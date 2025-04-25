onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Zeynep Umduk Didem Bulduk! Hudutsuz Sevda'daki Halil İbrahim ve Didem İlişkisi Seyirciyi Bıktırdı

Zeynep Umduk Didem Bulduk! Hudutsuz Sevda'daki Halil İbrahim ve Didem İlişkisi Seyirciyi Bıktırdı

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.04.2025 - 20:39

NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda'nın son bölümü seyirciyi yine çileden çıkardı. Halil İbrahim ve Zeynep aşkının baş düşmanı Didem'in entrikalarını izlediğimiz dizide Didem yine ortalığı bir hayli karıştırdı. Halil İbrahim'in yanına yatan Didem'in bu hamlesine yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı aldı.

NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı aldı.

İki sezondur Halil İbrahim ve Zeynep çiftinin kavuşmasını bekleyen Hudutsuz Sevda seyircisi, sezon finaline son iki bölüm kala artık bir gelişme yaşanmasını beklese de yine umduğunu bulamadı. 61. bölüme Halil İbrahim ve Didem'in sahnesi damga vurdu.

Zeynep ve Didem arasında mecburen Didem'i seçen Halil İbrahim'e Didem şoku!

Zeynep ve Didem arasında mecburen Didem'i seçen Halil İbrahim'e Didem şoku!

Yeni bölümde Halil İbrahim uyurken yatakta yanına yatan Didem, seyircinin sabrını iyiden iyiye zorlamaya başladı. Artık Halil İbrahim ve Zeynep sahneleri görmek isteyen Hudutsuz Sevda seyircisi haliyle isyanını gizlemeyemedi ve sosyal medyadan yorum yağdı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın