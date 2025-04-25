Zeynep Umduk Didem Bulduk! Hudutsuz Sevda'daki Halil İbrahim ve Didem İlişkisi Seyirciyi Bıktırdı
NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda'nın son bölümü seyirciyi yine çileden çıkardı. Halil İbrahim ve Zeynep aşkının baş düşmanı Didem'in entrikalarını izlediğimiz dizide Didem yine ortalığı bir hayli karıştırdı. Halil İbrahim'in yanına yatan Didem'in bu hamlesine yorum yağdı.
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NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı aldı.
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Zeynep ve Didem arasında mecburen Didem'i seçen Halil İbrahim'e Didem şoku!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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