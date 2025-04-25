Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Olan Yasemin Kay Allen'dan İlk Set Fotoğrafı
Son olarak Bahar dizisinde Dora karakteriyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen'ın Arka Sokaklar kadrosuna dahil olduğunu öğrenmiştik. 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'da polisi canlandırmaya hazırlanan Yasemin Kay Allen'ın setten ilk fotoğrafı geldi.
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Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.
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Arka Sokaklar'ın yeni polisi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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