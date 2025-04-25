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Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Olan Yasemin Kay Allen'dan İlk Set Fotoğrafı

Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Olan Yasemin Kay Allen'dan İlk Set Fotoğrafı

Kanal D Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.04.2025 - 18:17 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 18:22

Son olarak Bahar dizisinde Dora karakteriyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen'ın Arka Sokaklar kadrosuna dahil olduğunu öğrenmiştik. 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'da polisi canlandırmaya hazırlanan Yasemin Kay Allen'ın setten ilk fotoğrafı geldi.

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Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Son olarak Bahar dizisinde Dora olarak izlediğimiz Yasemin Kay Allen, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil olmuştu. Geçtiğimiz ay duyurulan gelişme hayranları heyecanlandırırken Yasemin Kay Allen'ın karakteri hakkında bilgi verilmemesi merakımızı ikiye katlamıştı.

20. sezona emin adımlarla ilerleyen Arka Sokaklar setinde çekimlerine başlanan Yasemin Kay Allen'dan sonunda ilk fotoğraf geldi.

Arka Sokaklar'ın yeni polisi!

Arka Sokaklar'ın yeni polisi!

Yasemin Kay Allen, Bahar dizisinde doktoru canlandırdıktan sonra Arka Sokaklar'da polis olarak karşımıza çıkıyor. Karakterinin ismi hala belli olmasa da Yasemin Kay Allen'dan ilk set fotoğrafı geldi.

Allen'ın diziye dahil olmasının yanı sıra ilk sezondan beri dizi kadrosunda yer alarak Aylin karakterini canlandıran Özlem Çınar, bu akşam (25 Nisan) ölerek diziye veda edecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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