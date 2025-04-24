Nikah Fotoğrafı Çekiminde Kızılcık Şerbeti Setine Rastlayan Gelin ve Damat
Şevval Yılmaz İnalkaç adlı TikTok kullanıcısı, eşiyle nikah çekimleri yapılırken Kızılcık Şerbeti setine rastlıyor. Mustafa ve Fatih karakterlerinin çekimlerinin yapıldığı sete dahil olan gelin ve damat, nikah fotoğrafçısına Şerbo oyuncularıyla poz verdi.
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, kamera arkası görüntüleriyle sık sık gündem oluyor.
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Nikah çekimleri esnasında Kızılcık Şerbeti setine rastladılar!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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