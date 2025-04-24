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Nikah Fotoğrafı Çekiminde Kızılcık Şerbeti Setine Rastlayan Gelin ve Damat

Nikah Fotoğrafı Çekiminde Kızılcık Şerbeti Setine Rastlayan Gelin ve Damat

Tiktok Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.04.2025 - 13:15

Şevval Yılmaz İnalkaç adlı TikTok kullanıcısı, eşiyle nikah çekimleri yapılırken Kızılcık Şerbeti setine rastlıyor. Mustafa ve Fatih karakterlerinin çekimlerinin yapıldığı sete dahil olan gelin ve damat, nikah fotoğrafçısına Şerbo oyuncularıyla poz verdi.

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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, kamera arkası görüntüleriyle sık sık gündem oluyor.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, kamera arkası görüntüleriyle sık sık gündem oluyor.

Şerbo izleyicileri set gördükleri her yerde kameralarını çıkarıp sosyal medyayı ayağa kaldırıyor. Fakat bir TikTok kullanıcısı, daha önce görülmemiş bir paylaşım yaptı.

TikTok'ta nikah fotoğraflarına dair paylaşımlarda bulunan Şevval Yılmaz İnalkaç, Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Mustafa'yı canlandıran Doğukan Güngör ile Emrah Altıntoprak'la fotoğraf paylaştı.

Nikah çekimleri esnasında Kızılcık Şerbeti setine rastladılar!

Nikah çekimleri esnasında Kızılcık Şerbeti setine rastladılar!

Şerbo setini görünce dayanamayan gelin ve damat soluğu Fatih ve Mustafa'yı canlandıran oyuncuların yanında aldı. İki oyuncu, gelin ve damatla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Söz konusu anlar yeni çift için unutulmaz bir anı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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