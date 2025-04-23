TRT 1'den Üzücü Haber! Sevilen Dizi Final Yapıyor
Yayın döneminin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde kanallar yayında olan yerli diziler için kararlarını vermeye başladı. TRT 1, sevilen dizisi için final kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyon dizilerinin akıbeti yavaş yavaş belirlenmeye başladı.
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O dizi ise Akli Film Production imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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