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TRT 1'den Üzücü Haber! Sevilen Dizi Final Yapıyor

TRT 1'den Üzücü Haber! Sevilen Dizi Final Yapıyor

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 23:54

Yayın döneminin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde kanallar yayında olan yerli diziler için kararlarını vermeye başladı. TRT 1, sevilen dizisi için final kararı aldı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Televizyon dizilerinin akıbeti yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

Televizyon dizilerinin akıbeti yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

2024-2025 yayın döneminin bitmesine aylar kala kanallar yayındaki yerli diziler için final kararı almaya başladı. Reytingi nefis işler yeni sezonu garantilerken zaten düşük olan reklam gelirleriyle final yapan dizi sayısı epey artmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda İnci Taneleri, Deha, Siyah Kalp dizileri final yapacağını duyurmuştu. Birsen Altuntaş, TRT 1'in sevilen dizisinin de ekranlara veda edeceğini yazdı.

O dizi ise Akli Film Production imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi!

O dizi ise Akli Film Production imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, mayıs ayında ekranlara veda edecek. İki sezondur yayında olan dizi, 26 Mayıs pazartesi akşamı ekrana gelecek 58. bölümle final yapacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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