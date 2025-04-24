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Kavgada Yaralandı: Survivor'da Batuhan'a Saldıran Hikmet Diskalifiye Oldu mu?

Kavgada Yaralandı: Survivor'da Batuhan'a Saldıran Hikmet Diskalifiye Oldu mu?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.04.2025 - 10:06

Survivor 2025'te ortalık bir hayli karıştı. Batuhan ve Hikmet arasında geçen yarışta kazanan Hikmet olsa da Batuhan'ı kışkırtmak için yüzüne kum attı. Batuhan'ın üzerine yürüyen Hikmet zor zapt edilirken Acun Ilıcalı, konseyde Hikmet için karar aldı.

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Survivor 2025'te birleşme partisi sonrasında şaşırtan bir kavga yaşandı.

Survivor 2025'te birleşme partisi sonrasında şaşırtan bir kavga yaşandı.

Büyük finale haftalar kalan Survivor'da Hikmet ve Batuhan arasında ipler gerildi. Batuhan'la yarışan Hikmet oyunu kazanınca 'Taş atışı bitsin. Başka atışlar gelsin' sözleriyle rakibini tahrik etmeye başlayıp bir de Batuhan'ın yüzüne kum attı.

Batuhan'dan karşılık gelince çıldırdı!

Batuhan'dan karşılık gelince çıldırdı!

Batuhan'a kum atan Hikmet, aynı hareket kendisine yapılınca resmen çileden çıktı ve Batuhan'ın üzerine saldırdı. Hikmet'i zapt etmeye çalışan Volkan'ın dirseği Hikmet'in burnuna gelip onu yaralayınca ortalık daha da karıştı.

Acun Ilıcalı'nın Hikmet hakkında kararı diskalifiye mi?

Acun Ilıcalı'nın Hikmet hakkında kararı diskalifiye mi?

Zorlukla ayrılan yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın düzenlediği acil durum konseyinde konuştular. Batuhan, 'Kontrolünü kaybetmiş 2 metrelik bir adam yerden kalktığı gibi yumruğu havada bana doğru gelmeye başladı. Böyle üstüme üstüme gele gele geldi... Poyraz geldi, o tuttu. Volkan abinin dirseği Allah tarafından oradaydı.' derken Acun Ilıcalı, Hikmet'e 'Sende şiddetsel bir risk bundan sonra görürsek seni yarışmada tutamayız.' sözleriyle Hikmet'i uyardı ve yarışmacıyı diskalifiye etmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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