Kavgada Yaralandı: Survivor'da Batuhan'a Saldıran Hikmet Diskalifiye Oldu mu?
Survivor 2025'te ortalık bir hayli karıştı. Batuhan ve Hikmet arasında geçen yarışta kazanan Hikmet olsa da Batuhan'ı kışkırtmak için yüzüne kum attı. Batuhan'ın üzerine yürüyen Hikmet zor zapt edilirken Acun Ilıcalı, konseyde Hikmet için karar aldı.
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Survivor 2025'te birleşme partisi sonrasında şaşırtan bir kavga yaşandı.
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Batuhan'dan karşılık gelince çıldırdı!
Acun Ilıcalı'nın Hikmet hakkında kararı diskalifiye mi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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