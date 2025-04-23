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CNN Türk, Deprem Uzmanlarını Açıklamalarına Göre "İyimser" ve "Kötümser" Olarak Ayırdı

CNN Türk, Deprem Uzmanlarını Açıklamalarına Göre "İyimser" ve "Kötümser" Olarak Ayırdı

istanbul depremi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 21:45

Bugün (23 Nisan) İstanbul, Silivri merkezli meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaşattı. 6.2'nin ardından artçı depremler devam ederken deprem uzmanları önümüzdeki günlerde neler yaşanacağına dair açıklamalar yaptılar. CNN Türk, deprem uzmanlarının açıklamalarını 'iyimser uzman' ve 'kötümser uzman' olarak ikiye ayırdı.

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları epey tedirgin etti.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları epey tedirgin etti.

İstanbul ve çevre illerinde hissedilen deprem sonrasında insanlar evlerinden ayrılarak park ve toplanma alanlarına gitti. Önümüzdeki saatlerde ne olacağını kestiremeyen vatandaşlar evlerinden ayrılmalarının yanı sıra deprem uzmanlarının açıklamalarını dinleyerek neler yaşanabileceğine dair tahminlerde bulunmaya çalıştı.

Deprem uzmanlarının farklı açıklamaları kafaları iyice karıştırdı.

Deprem uzmanlarının farklı açıklamaları kafaları iyice karıştırdı.

Deprem sonrası uzmanlar birbirinden farklı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Başka deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler' derken Naci Görür, 'Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak' dedi.

CNN Türk, deprem uzmanlarının açıklamalarını bambaşka bir yöntemle ekrana getirdi.

CNN Türk, deprem uzmanlarının açıklamalarını bambaşka bir yöntemle ekrana getirdi.

CNN Türk, deprem uzmanlarını açıklamalarına göre ikiye ayırma kararı aldı. Deprem uzmanlarının açıklamaları iyimser ve kötümser uzmanlar başlıklarıyla açıklandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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