CNN Türk, Deprem Uzmanlarını Açıklamalarına Göre "İyimser" ve "Kötümser" Olarak Ayırdı
Bugün (23 Nisan) İstanbul, Silivri merkezli meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaşattı. 6.2'nin ardından artçı depremler devam ederken deprem uzmanları önümüzdeki günlerde neler yaşanacağına dair açıklamalar yaptılar. CNN Türk, deprem uzmanlarının açıklamalarını 'iyimser uzman' ve 'kötümser uzman' olarak ikiye ayırdı.
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları epey tedirgin etti.
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Deprem uzmanlarının farklı açıklamaları kafaları iyice karıştırdı.
CNN Türk, deprem uzmanlarının açıklamalarını bambaşka bir yöntemle ekrana getirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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