Deprem Uzmanlarının Fikir Ayrılığı Meğer Olacak O Kadar'da Yıllar Önce İşlenmiş

6.2'nin ardından artçı depremler arka arkaya kendini gösterirken GSM operatörlerinin kısa süreli çökmesi korkuyu daha da yükseltti. Çoğu vatandaş soluğu park, toplanma alanı, açık alanlarda alırken dışarıda sabahlayanların sayısı azımsanamayacak kadar fazla oldu.

Vatandaşlar deprem uzmanlarından söz konusu deprem ve ardından meydana gelen artçılar için açıklamalar beklese de neredeyse her uzman bambaşka bir fikir ortaya sürünce kafalar iyice karıştı. Deprem uzmanlarının bir araya gelerek aynı konuda net bir fikirde buluşamaması endişeli vatandaşları daha da korkuttu.