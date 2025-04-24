Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Deprem Uzmanlarının Fikir Ayrılığı Meğer Olacak O Kadar'da Yıllar Önce İşlenmiş

Deprem Uzmanlarının Fikir Ayrılığı Meğer Olacak O Kadar'da Yıllar Önce İşlenmiş

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.04.2025 - 09:04

Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları epey korkuttu. Beklenen büyük İstanbul depremiyle alakalı olup olmadığına dair vatadandaşlar büyük endişe duyarken her deprem uzmanı farklı bir görüş bildirdi. Deprem uzmanlarının net bir söylememesi üzerine akıllara Olacak O Kadar'ın yıllar önce. hazırladığı deprem skeci geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dün (23 Nisan) öğle saatlerinde merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dün (23 Nisan) öğle saatlerinde merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6.2'nin ardından artçı depremler arka arkaya kendini gösterirken GSM operatörlerinin kısa süreli çökmesi korkuyu daha da yükseltti. Çoğu vatandaş soluğu park, toplanma alanı, açık alanlarda alırken dışarıda sabahlayanların sayısı azımsanamayacak kadar fazla oldu.

Vatandaşlar deprem uzmanlarından söz konusu deprem ve ardından meydana gelen artçılar için açıklamalar beklese de neredeyse her uzman bambaşka bir fikir ortaya sürünce kafalar iyice karıştı. Deprem uzmanlarının bir araya gelerek aynı konuda net bir fikirde buluşamaması endişeli vatandaşları daha da korkuttu.

Deprem uzmanlarının farklı görüşler bildirmesi ise akıllara Olacak O Kadar'da yıllar önce yayınlanan bir skeci getirdi.

Deprem uzmanlarının farklı görüşler bildirmesi ise akıllara Olacak O Kadar'da yıllar önce yayınlanan bir skeci getirdi.

Farklı jeologların deprem olacak ve olmayacak tartışmasının vatandaşlar üzerindeki endişesini gösteren skeç, şu an yaşadığımız durumu enfes bir şekilde özetliyor. Olacak O Kadar'ın skeci sosyal medyada 'Simpsons Kehaneti' şeklinde paylaşıldı.

İşte Olacak O Kadar'ın deprem skeci:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın