Deprem Uzmanlarının Fikir Ayrılığı Meğer Olacak O Kadar'da Yıllar Önce İşlenmiş
Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları epey korkuttu. Beklenen büyük İstanbul depremiyle alakalı olup olmadığına dair vatadandaşlar büyük endişe duyarken her deprem uzmanı farklı bir görüş bildirdi. Deprem uzmanlarının net bir söylememesi üzerine akıllara Olacak O Kadar'ın yıllar önce. hazırladığı deprem skeci geldi.
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Dün (23 Nisan) öğle saatlerinde merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Deprem uzmanlarının farklı görüşler bildirmesi ise akıllara Olacak O Kadar'da yıllar önce yayınlanan bir skeci getirdi.
İşte Olacak O Kadar'ın deprem skeci:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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