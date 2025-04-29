onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbo Reytingleri Düştü: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Kızılcık Şerbo Reytingleri Düştü: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2025 - 08:29

21-27 Nisan tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti senaristleri, senaryonun tekrara düştüğü gerekçesiyle Pembe karakterini öldürerek dizideki hikayeden çıkarmıştı.

Kızılcık Şerbeti senaristleri, senaryonun tekrara düştüğü gerekçesiyle Pembe karakterini öldürerek dizideki hikayeden çıkarmıştı.

Şerbo'daki bu eksiklik etkisini çabuk gösterdi ve Kızılcık Şerbeti reytinglerde 2 puan kaybetti.

Her hafta birincilik koltuğuna oturan Uzak Şehir istikrarlı ilerlerken Eşref Rüya dizisi de yükselişte!

Her hafta birincilik koltuğuna oturan Uzak Şehir istikrarlı ilerlerken Eşref Rüya dizisi de yükselişte!

Eşref Rüya, geçtiğimiz hafta gibi haftalık dizi reytinglerinde dördüncü sırada yer aldı. Yaşadığı yükselişle yakında Kızılcık Şerbeti'nin tahtını sallamaya hazırlanan dizi ayrıca TRT 1'in Teşkilat dizisiyle de kapışıyor.

21-27 Nisan haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

21-27 Nisan haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 15,22 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 21-27 Nisan haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 21-27 Nisan haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 15,22

2 - Kızılcık Şerbeti - 9,96

3 - Teşkilat - 8,21

4 - Eşref Rüya - 7,76

5 - Gönül Dağı - 6,16

6 - İnci Taneleri - 5,75

7 - Kral Kaybederse - 5,51

8 - Sahipsizler - 5,10

9 - Kuruluş Osman - 4,93

10 - Kızıl Goncalar - 4,42

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın