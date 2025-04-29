Fenomen Set Çalışanı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Son Sahnesini Fena Eleştirdi
Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımı sonrasında TRT tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Aybüke Pusat'ın Teşkilat'a vedası mezarının bulunmasıyla gerçekleşmiş ve bu sahne yoğun eleştiri almıştı. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Aybüke Pusat'ın final sahnesi üzerinden Teşkilat dizisini fena eleştirdi.
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Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılması ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Teşkilat'taki son sahnesi de tepki topladı!
TikTok fenomeni Yener Yalçın, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki final sahnesini fena eleştirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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