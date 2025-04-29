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Fenomen Set Çalışanı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Son Sahnesini Fena Eleştirdi

Fenomen Set Çalışanı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Son Sahnesini Fena Eleştirdi

Tiktok Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2025 - 10:19

Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımı sonrasında TRT tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Aybüke Pusat'ın Teşkilat'a vedası mezarının bulunmasıyla gerçekleşmiş ve bu sahne yoğun eleştiri almıştı. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Aybüke Pusat'ın final sahnesi üzerinden Teşkilat dizisini fena eleştirdi.

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Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılması ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılması ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Instagram hesabından 2 Nisan boykotu için paylaşımda bulunan Aybüke Pusat, bu paylaşımının ardından gazeteci Cem Küçük'ün radarına takılmış ve X'te ifşa edilmişti. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığı duyurulan Pusat'ı savunan oyuncu arkadaşları da TRT dizilerinden çıkarılırken partneri Tolga Sarıtaş'ın sessizliği yoğun eleştiri toplamıştı.

Teşkilat'taki son sahnesi de tepki topladı!

Teşkilat'taki son sahnesi de tepki topladı!

Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan nasıl bir hikayeyle ayrılacağı seyirciyi meraklandırırken gördüğümüz tek şey bir mezar oldu. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay, ormanın içinde telefon sinyali ararken Neslihan'ın mezarını buldu. Yani seyirci Aybüke Pusat'ı son defa izleyeceğini zannederken meğer çoktan onu göremeyeceğimiz bir son yazılmış bile.

TikTok fenomeni Yener Yalçın, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki final sahnesini fena eleştirdi.

TikTok fenomeni Yener Yalçın, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki final sahnesini fena eleştirdi.

TikTok hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yener Yalçın, bir set çalışanı olarak Pusat için yazılan final senaryosunu değerlendirdi. Yalçın, 'Şaka gibi ya. O kadar ucuz bir şekilde bir karakteri diziden çıkarma olur mu ya?' sözleriyle eleştirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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