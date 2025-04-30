Uzak Şehir Etkisi Sürüyor! Show TV'nin Yeni Sezonuna Aşiret Dizisi Geliyor

Asmalı Konak, Sıla, Zerda gibi aşiret dizilerinin özlemiyle yanıp tutuşan seyirciye yıllar sonra Mardin'de geçen bir dizi sunan Kanal D, bu hamlesiyle reytingleri yıktı geçti. Uzak Şehir, son 5 yılın reyting rekorunu kırarken her hafta önceki bölümden daha yüksek reyting oranına ulaşmayı başarıyor.

Uzak Şehir'in bu başarısı yeni sezon için pek çok aşiret dizisi projesini raflardan indirirken Birsen Altuntaş ilk müjdeyi verdi.