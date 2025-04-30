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Uzak Şehir Etkisi Sürüyor! Show TV'nin Yeni Sezonuna Aşiret Dizisi Geliyor

Uzak Şehir Etkisi Sürüyor! Show TV'nin Yeni Sezonuna Aşiret Dizisi Geliyor

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2025 - 17:15

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi seyircinin yıllardır süren aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelmişti. Uzak Şehir, son 5 yılın reyting rekorunu kırarken Birsen Altuntaş, yeni sezon için başka aşiret dizileri için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D, sezonun en sürprizli işi Uzak Şehir'le nefis bir yayın dönemi geçiriyor.

Kanal D, sezonun en sürprizli işi Uzak Şehir'le nefis bir yayın dönemi geçiriyor.

Asmalı Konak, Sıla, Zerda gibi aşiret dizilerinin özlemiyle yanıp tutuşan seyirciye yıllar sonra Mardin'de geçen bir dizi sunan Kanal D, bu hamlesiyle reytingleri yıktı geçti. Uzak Şehir, son 5 yılın reyting rekorunu kırarken her hafta önceki bölümden daha yüksek reyting oranına ulaşmayı başarıyor.

Uzak Şehir'in bu başarısı yeni sezon için pek çok aşiret dizisi projesini raflardan indirirken Birsen Altuntaş ilk müjdeyi verdi.

İlk harekete geçen Show TV oldu!

İlk harekete geçen Show TV oldu!

Birsen Altuntaş, Show TV'nin yeni sezon için aşiret dizisi hazırlıklarına başladığını duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre bir aile dramının etkileyici hikâyesini anlatan “İnce Sızı' dizisi yeni sezonda ekranda olacak.

Pastel Film'in yapımcılığını üstleneceği dizinin çekimleri Gaziantep'te gerçekleşecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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