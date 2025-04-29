onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yerine Hazal Kaya Gelecek: Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sı Azra Aksu Diziye Veda Etti

Yerine Hazal Kaya Gelecek: Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sı Azra Aksu Diziye Veda Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2025 - 13:34

NOW'ın yüksek bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, 2. sezonda zaman atlaması yaparak yeni oyuncularla devam edecek. Çocuk oyuncuların değişeceği dizinin 15. bölümde sezon finali yapması beklenirken dizide Aliye Berger'in çocukluğunu canlandıran Azra Aksu'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi. Azra Aksu'nun canlandırdığı Alyoşa'ya ikinci sezonda Hazal Kaya hayat verecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanılan talihsizliklerle sezonun en şaşırtan işi oldu.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanılan talihsizliklerle sezonun en şaşırtan işi oldu.

Sezona oldukça iddialı başlayan Şakir Paşa Ailesi, RTÜK cezaları, sette çıkan yangınlar ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalarla epey yıpranmış, sezon finali tarihini erkene çekmişti.

19. bölümde sezon finali yapması beklenen dizi bunu 15. bölüme çekerken Şakir Paşa Ailesi ikinci sezonda zaman atlaması yapacak ve dizideki çocuk oyuncularda değişikliğe gidilecek.

Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrünnisa Zeyd ve Aliye Berger karakterlerine yeni sezonda Eda Ece ve Hazal Kaya hayat vermeye hazırlanırken 'Alyoşa' Aliye Berger'i canlandıran Azra Aksu, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

Azra Aksu, Instagram'da Şakir Paşa Ailesi setinden görseller paylaşarak duygulandıran bir veda mesajı yazdı.

Azra Aksu, Instagram'da Şakir Paşa Ailesi setinden görseller paylaşarak duygulandıran bir veda mesajı yazdı.

Alyoşa🥹 Bazen sen aynı ben gibiydin bazen de hiç ben değil.. Senin çocukluğunu canlandırırken eski bir zaman dilimine ve rengarenk dünyana dalıp elimden geldiğince sen olmaya çalıştım🥹 Umarım başarabilmişimdir. Ekranlarda henüz sana veda etmedik ama benim için bu akşam yolun sonuydu🥹 Seni unutmayacağım♥️

Bana güvenip #AliyeBerger Alyoşa karakterini emanet eden yapımcılarıma @fatihaksoyresmi @direnc çok teşekkür ederim🙏

Tüm @medyapimresmi ailesine @selaley @damlahacioglu , tüm @sakirpasaailesi_ ekibine, yönetmenlerim @eceerdek @koraykerimoglu , tüm oyuncu arkadaşlarım ve oyuncu abi ablalarıma çok teşekkür ederim🙏 @nowtvturkiye çok teşekkürler🙏

Uzun bir hazırlık sürecinde beraber olduğumuz ve dizimizin ilk bölümünü beraber çektiğimiz yönetmenim @karatasbahadir ve yrd yönetmenim @betulcokceken size de ayrıca çok teşekkür ederim🙏

Birlikte bir projenin daha sonuna geldiğimiz @hande_aytar_ajans ailesine çok teşekkür ederim🙏

Sanat ekibimize de Alyoşa’nın çok istediği rüyalarına giren o kırtasiyedeki bebeği bana hediye ettikleri için ayrıca teşekkür ederim🙏 çok değerli ve anlamlı ömür boyu saklayacağım🥹

Ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan , yorumlarıyla ve dualarıyla bana hep destek olan değerli izleyicimize çok teşekkür ederim♥️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
3
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın