Yerine Hazal Kaya Gelecek: Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sı Azra Aksu Diziye Veda Etti
NOW'ın yüksek bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, 2. sezonda zaman atlaması yaparak yeni oyuncularla devam edecek. Çocuk oyuncuların değişeceği dizinin 15. bölümde sezon finali yapması beklenirken dizide Aliye Berger'in çocukluğunu canlandıran Azra Aksu'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi. Azra Aksu'nun canlandırdığı Alyoşa'ya ikinci sezonda Hazal Kaya hayat verecek.
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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanılan talihsizliklerle sezonun en şaşırtan işi oldu.
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Azra Aksu, Instagram'da Şakir Paşa Ailesi setinden görseller paylaşarak duygulandıran bir veda mesajı yazdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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