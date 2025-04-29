Yerine Hazal Kaya Gelecek: Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sı Azra Aksu Diziye Veda Etti

Alyoşa🥹 Bazen sen aynı ben gibiydin bazen de hiç ben değil.. Senin çocukluğunu canlandırırken eski bir zaman dilimine ve rengarenk dünyana dalıp elimden geldiğince sen olmaya çalıştım🥹 Umarım başarabilmişimdir. Ekranlarda henüz sana veda etmedik ama benim için bu akşam yolun sonuydu🥹 Seni unutmayacağım♥️

Bana güvenip #AliyeBerger Alyoşa karakterini emanet eden yapımcılarıma @fatihaksoyresmi @direnc çok teşekkür ederim🙏

Tüm @medyapimresmi ailesine @selaley @damlahacioglu , tüm @sakirpasaailesi_ ekibine, yönetmenlerim @eceerdek @koraykerimoglu , tüm oyuncu arkadaşlarım ve oyuncu abi ablalarıma çok teşekkür ederim🙏 @nowtvturkiye çok teşekkürler🙏

Uzun bir hazırlık sürecinde beraber olduğumuz ve dizimizin ilk bölümünü beraber çektiğimiz yönetmenim @karatasbahadir ve yrd yönetmenim @betulcokceken size de ayrıca çok teşekkür ederim🙏

Birlikte bir projenin daha sonuna geldiğimiz @hande_aytar_ajans ailesine çok teşekkür ederim🙏

Sanat ekibimize de Alyoşa’nın çok istediği rüyalarına giren o kırtasiyedeki bebeği bana hediye ettikleri için ayrıca teşekkür ederim🙏 çok değerli ve anlamlı ömür boyu saklayacağım🥹

Ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan , yorumlarıyla ve dualarıyla bana hep destek olan değerli izleyicimize çok teşekkür ederim♥️