Simpsons Halt Etmiş! Avrupa'daki Elektrik Kesintisini Birebir Anlatan Dizi: Apagón

2022’de Movistar+ platformunda yayınlanan Apagón (Spanish Blackout), dev bir güneş fırtınasının ardından elektrik sistemlerinin çökmesini ve toplumun farklı kesimlerinden insanların bu kriz anında verdikleri hayatta kalma mücadelelerini konu alıyor.

Her bölümü farklı bir yönetmen tarafından çekilen dizi, beş parçalık bir antoloji olarak, insan doğasının karanlıkta nasıl şekil değiştirdiğini sorguluyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kesintiyle birlikte dizi yeniden gündeme geldi. Peki bu sadece bir tesadüf müydü, yoksa kurgu gerçekliğe göz kırpmış olabilir mi?