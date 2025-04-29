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Simpsons Halt Etmiş! Avrupa'daki Elektrik Kesintisini Birebir Anlatan Dizi: Apagón

Simpsons Halt Etmiş! Avrupa'daki Elektrik Kesintisini Birebir Anlatan Dizi: Apagón

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2025 - 12:15 Son Güncelleme: 29.04.2025 - 12:16

İspanya'da ülke tarihine geçecek bir elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülkenin büyük bir kısmında saatler süren bu karanlık, sadece sokak lambalarını değil, gündelik hayatın ritmini de söndürdü. Ancak bu olaydan iki yıl önce yayınlanan bir dizi, bu kesintiyi neredeyse birebir anlatıyordu: Apagón.

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İspanya ve Portekiz'de elektrik tamamen kesilmesi hayatı durma noktasına getirdi.

İspanya ve Portekiz'de elektrik tamamen kesilmesi hayatı durma noktasına getirdi.

Milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin kesin sebebi açıklanmazken, İspanya, söz konusu kesintiler nedeniyle acil durum ilan etti. 

Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar radyo ve pillere büyük talep gösterirken İspanya İçişleri Bakanlığı talep edilen bölgelerde acil durum kararlarının uygulanacağını duyurdu.

Portekiz'de elektriklerin yeniden verilmesinin 1 haftaya kadar uzayabileceği söylenirken akıllara 2 yıl önce yayınlanan İspanyol dizisi Apagon geldi.

Apagon, Avrupa'da şu an yaşanan olayların sinyallerini yıllar önceden vermiş.

Apagon, Avrupa'da şu an yaşanan olayların sinyallerini yıllar önceden vermiş.

2022’de Movistar+ platformunda yayınlanan Apagón (Spanish Blackout), dev bir güneş fırtınasının ardından elektrik sistemlerinin çökmesini ve toplumun farklı kesimlerinden insanların bu kriz anında verdikleri hayatta kalma mücadelelerini konu alıyor.

Her bölümü farklı bir yönetmen tarafından çekilen dizi, beş parçalık bir antoloji olarak, insan doğasının karanlıkta nasıl şekil değiştirdiğini sorguluyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kesintiyle birlikte dizi yeniden gündeme geldi. Peki bu sadece bir tesadüf müydü, yoksa kurgu gerçekliğe göz kırpmış olabilir mi?

Apagón, elektriğin gitmesini değil, insanın elektriksiz kaldığında neye dönüştüğünü anlatıyor.

Apagón, elektriğin gitmesini değil, insanın elektriksiz kaldığında neye dönüştüğünü anlatıyor.

Herkesin 'medeni' olduğu bir düzende, medeniyetin fişi çekildiğinde geriye ne kalıyor? Kurallar mı, içgüdüler mi, yoksa yepyeni bir düzen mi?

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen İspanya kesintisi, bu soruları bir kez daha masaya getiriyor. Diziyle gerçek arasındaki bu paralellik sadece bir benzerlik değil, bir uyarı gibi de okunabilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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