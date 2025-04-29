Simpsons Halt Etmiş! Avrupa'daki Elektrik Kesintisini Birebir Anlatan Dizi: Apagón
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İspanya ve Portekiz'de elektrik tamamen kesilmesi hayatı durma noktasına getirdi.
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Apagon, Avrupa'da şu an yaşanan olayların sinyallerini yıllar önceden vermiş.
Apagón, elektriğin gitmesini değil, insanın elektriksiz kaldığında neye dönüştüğünü anlatıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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