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Thunderbolts*, Tuzak, Köstebekgiller: 2 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Thunderbolts*, Tuzak, Köstebekgiller: 2 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 17:11

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 2 Mayıs 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Thunderbolts*, Tuzak, Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 2 Mayıs 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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Thunderbolts*

Thunderbolts*

Thunderbolts* Film Konusu:

Thunderbolts filminde, beklenmeyen bir anti-kahramanlar topluluğu sahneye çıkıyor: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker. Valentina Allegra de Fontaine tarafından özenle hazırlanmış bir ölüm tuzağına kapılan bu marjinal karakterler, geçmişlerinin en karanlık köşeleriyle yüz yüze gelmelerini gerektiren riskli bir görevin içine sürükleniyorlar. Kendilerini bu tehlikeli durumda bulan bu karakterler, geçmişlerindeki karanlık yüzleşmeleri ve bu görevin getirdiği risklerle baş etmek zorunda kalacaklar.  

Thunderbolts* Film Oyuncuları:

Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour

Filmin Türü:

Macera, Bilim-Kurgu, Aksiyon, 3 Boyutlu

Cahim

Cahim

Cahim Film Konusu:

Hacer, çocuk sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan bir kadındır. Ancak bu hayalinin gerçekleşmemesi üzerine, son çare olarak cin kabileleriyle anlaşmayı seçer. Fakat bu büyü, hayatının tamamını derinden etkileyecek bir etkiye sahip olacaktır. Üç yıl gibi kısa bir süre zarfında hamile kalan Hacer, sadece kendi yaşamını değil, ailesinin yaşamını da kökten değiştirecektir. Bu durum, onun hayatındaki dönüm noktası olacak ve birçok değişikliği beraberinde getirecektir.

Cahim Film Oyuncuları:

Ali Murat Özgen, Miray Aydın Arıkan, Aslı Bankoğlu

Filmin Türü:

Korku

Tuzak (Locked)

Tuzak (Locked)

Tuzak Film Konusu:

Eddie, ailesini geçindirebilmek adına bir otomobil çalmaya teşebbüs eden ana karakterimizdir. Ancak, çalmak istediği otomobilin sahibi olan William, uzaktan kumanda ile Eddie'yi otomobilin içerisinde hapsediyor. Bu durum, küçük bir alanda geçen bir güç mücadelesi, hayatta kalma savaşı ve sürekli artan bir gerilim atmosferinin başlangıcı oluyor.

Tuzak Film Oyuncuları:

Bill Skarsgård, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright

Filmin Türü:

Aksiyon, Gerilim

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları Film Konusu:

Köstebekgiller ve Deniz ile kardeşi Arda'nın birleşik güçleri, Köstebekya'nın kurtuluşunu hedefliyor. Organik ata tohumları, ihmallerin sonucunda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, dünya ise gıda krizine doğru hızla ilerliyor. Kötü niyetli Profesör Ali Cengiz Kapkara, bu tohumların yok olmasının baş sorumlusu. Ancak, Köstebekgiller ve Deniz ile Arda'nın yardımlarıyla, son ata tohumunu kötücül profesörün elinden geri almak için bir umut var. Bu, onların önemli bir görevi ve Köstebekya'nın kurtuluşu için hayati bir adımı temsil ediyor.

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları Film Oyuncuları:

Beren Gökyıldız, Mehmet Aybars Kaya, Pınar Altuğ

Filmin Türü:

Macera, Aile

June ve John (June and John)

June ve John (June and John)

June ve John Film Konusu:

John, monoton ve sıradan bir yaşam sürerken, enerjik ve cesur June ile karşılaşana kadar hayatında herhangi bir heyecan yoktur. Bu karşılaşma, onların hayatlarını dönüştüren ve zamana karşı bir maceraya sürükleyen bir dönüm noktası olur. Bu macera dolu yolculuk, onların hayatlarına sadece renk ve büyü değil, aynı zamanda aşkı da getirir. Bu film, sıkıcı bir yaşam süren John'un ve hayatına anlam katan June'un aşk hikayesini anlatıyor.

June ve John Film Oyuncuları:

Matilda Price, Luke Stanton Eddy, Ryan Shoos

Filmin Türü:

Gerilim, Romantik

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Aşağı Mahalle

Aşağı Mahalle

Aşağı Mahalle Film Konusu:

Aşağı Mahalle'nin gençleri Serkan ve Aykut, mahalle abileri Abidin'e teslim edilecek cevizlerin sorumluluğunu üstlenirler. Ancak, otogarda bir karışıklık sonucu Büyük Baba'nın 'Ceviz' kod adlı uyuşturucu yüklü çantasını alırlar. Bu yanılgı, Serkan ve Aykut'un başını büyük belaya sokar. Çantayı kısa sürede bulan Büyük Baba'nın sağ kolu Halit, çantanın Abidin'e teslim edildiğini öğrenir. Büyük Baba'nın öfkesiyle karşı karşıya kalan Serkan ve Aykut, bu durumdan kurtulmanın bir yolunu bulurlar. Ancak, intikam hırsıyla dolup taşan gençler, mahallelerinin diğer gençleriyle birlikte Büyük Baba'ya karşı bir operasyon düzenlerler. Ancak, planları bekledikleri gibi ilerlemez ve ölümle yüz yüze gelirler. Bu kaotik durumdan çıkmak için çılgınca bir plan yaparlar. Hedefleri, kendilerini bu tehlikeli duruma sokan herkesten intikam almaktır.

Aşağı Mahalle Film Oyuncuları:

Caner Atacan, İlhan Karamanoğulları, Soner Türker

Filmin Türü:

Komedi

Ne Zha 2 (Nezha: Mo tong nao hai)

Ne Zha 2 (Nezha: Mo tong nao hai)

Ne Zha 2 Film Konusu:

Kendi halkını korumak adına, iblis çocuk Ne Zha, Loong prensi Ao Bing ile gönülsüz bir birliktelik oluşturur. Bu epik mücadele sonucunda, her ikisinin de bedeni yok olma noktasına gelir. Ao Bing'in bedenini kurtarmak için, Ne Zha tehlikeli bir iksirin peşine düşer. Bu iblis avı sürecinde, büyük bir entrikayı gün yüzüne çıkarır ve bu entrika, iyilik ve kötülük arasında yıkıcı bir çatışmayı başlatır. Ne Zha, sevdiklerini korumak için bu hain güçlere karşı direnmek zorunda kalır.

Ne Zha 2 Film Oyuncuları:

Joseph Cao, Mo Han, Hao Chen (II)

Filmin Türü:

Macera, Animasyon, Fantastik, Aksiyon

Aznavour (Monsieur Aznavour)

Aznavour (Monsieur Aznavour)

Aznavour Film Konusu:

Paris, 1930'lu yıllar. Genç Charles Aznavour, bir tiyatro oyununda küçük bir rol alarak sahne tutkusunu keşfeder ve şarkıcılık kariyerine adım atar. Ancak yolculuğunun başında, maddi sıkıntıları, Ermeni göçmeni bir ailenin çocuğu olması ve alışılmadık bir ses tonuna sahip olması nedeniyle başarısı konusunda çevresindekilerden şüphe görür. Ancak Charles, kararlı bir şekilde her türlü riski göze alır. Chanson müziğinin efsanevi ismi Edith Piaf'ın onun yeteneğini keşfetmesiyle, başarısı artık çok daha yakın görünmektedir. Ancak bu başarıya ulaşmak için ne kadar fedakarlık yapmaya hazır olduğu sorusu hala cevapsızdır.

Aznavour Film Oyuncuları:

Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup

Filmin Türü:

Dram, Biyografi, Müzik

Ölü Mevsim

Ölü Mevsim

Ölü Mevsim Film Konusu:

'Ölü Mevsim' İstanbul'un kenar mahallelerinde hayat sürdüren Nimet ve Öznur adlı iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Bu iki kardeş, İstanbul'un kalabalık ve karmaşık varoşlarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Mahalle baskısı, aşırı muhafazakarlık ve aile içinde saklanan sırlar gibi pek çok zorlu durumla karşı karşıya kalıyorlar. Bu durumlar karşısında ezilen ve baskı altında kalan kardeşlerin hayatları, zamanla parçalanmaya ve darmadağın olmaya başlar. Bu parçalanma ve dağılma süreci, onların hayatlarını derinden etkileyerek, yaşamlarını daha karmaşık ve çetrefilli bir hale getirir.

Ölü Mevsim Film Oyuncuları:

Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak

Filmin Türü:

Dram

Kafka: Hayatımın Aşkı (The Glory of Life)

Kafka: Hayatımın Aşkı (The Glory of Life)

Kafka: Hayatımın Aşkı Film Konusu:

1923 yılında, Baltık Denizi'nin sakin kıyılarında, Franz Kafka ile Dora Diamant'ın yolları tesadüfen kesişir. Kafka, düşünceleriyle iç içe geçmiş, dünyadan kopmuş bir yazar; Dora ise toprakla bağlantısını hiç koparmayan bir dansçıdır. Bu zıtlıklar, ikilinin aşkla birleşmesine engel olmaz. Ancak bu aşkın ömrü, Kafka'nın hızla kötüleşen sağlığı nedeniyle kısa olur. Kafka ve Dora'nın birlikte geçirebildiği süre, Kafka'nın hayatını kaybettiği ve Dora'yı yalnız bıraktığı o güne kadar sadece bir yıldır.

Kafka: Hayatımın Aşkı Film Oyuncuları:

 Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Daniela Golpashin

Filmin Türü:

Dram, Romanti

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Histeri (Hysteria)

Histeri (Hysteria)

Histeri Film Konusu:

Histeri, Mehmet Akif Büyükatalay'ın yönetmenliğinde, 1993 Solingen faciasının perdeye taşındığı bir film çekiminde yaşanan gizemli olayları ele alıyor. Gerçeklikle kurgunun iç içe geçtiği bu hikayede, sette bulunan yanmış bir Kur'an, film ekibini hem sanatsal hem de politik bir karmaşanın içine sürüklüyor. Stajyer Elif'in gözünden anlatılan bu hikaye, Almanya'nın mevcut toplumsal çatışmalarını yansıtırken, 'film içinde film' konseptiyle derinlikli bir hikaye sunuyor. Bu karmaşık olaylar ve suçlamalar, izleyiciye gerçeklik ve kurgu arasındaki ince çizgiyi sorgulama fırsatı veriyor.

Histeri Film Oyuncuları:

Devrim Lingnau, Nicolette Krebitz, Mehdi Meskar

Filmin Türü:

Gerilim, Dram

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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