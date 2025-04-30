Yapımcı Duy Sesimizi: Ünlü Şarkıcı, Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olmak İstiyor!

Pembe'nin ölümü, Mustafa'nın akıl hastanesine yatırılması, Fatih'in aldatma girişimleri derken Kızılcık Şerbeti yine seyirciyi epey germeye başladı. Neyse ki yeni bölüm fragmanı seyirciye istenileni verdi ve Firaz'ın Nursema'ya evlenme teklifi etmesiyle tüm ışıklar yeniden yandı!

Ailelerinin bir arada olmalarına izin vermemesi üzerine evden kaçan Firaz ve Nursema, imam nikahı kıyıp ailelerinin rızasını almak istemişti. Tam aileler bu birlikteliği onayladı derken Pembe'nin ani ölümü ortalığı karıştırırken fragmanda haftalardır beklenen o ana şahit olduk.

İki kez evlenmesine rağmen ilk kez evlenme teklifi alan Nursema, Şerbo seyircisini epey duygulandırırken Firaz ve Nursema'nın düğünü için bir seyirciden enfes bir fikir geldi.