onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yapımcı Duy Sesimizi: Ünlü Şarkıcı, Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olmak İstiyor!

Yapımcı Duy Sesimizi: Ünlü Şarkıcı, Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olmak İstiyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2025 - 19:31

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin favori çifti Firaz ve Nursema resmen evleniyor. Bir arada olmak için kaçıp imam nikahı kıyan çiftin mutluluğu Pembe'nin ölümüyle sekteye uğrasa da yeni bölüm fragmanında Firaz'ın Nursema'ya evlenme teklifi etmesiyle seyirci epey heyecanlandı. Bir Şerbo seyircisi dizide şarkısı kullanılan Bengü'ye diziye konuk olması yönünde öneride bulunurken Bengü'den bu öneriye son derece olumlu bir yanıt geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sonunda iyi şeyler de oluyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sonunda iyi şeyler de oluyor.

Pembe'nin ölümü, Mustafa'nın akıl hastanesine yatırılması, Fatih'in aldatma girişimleri derken Kızılcık Şerbeti yine seyirciyi epey germeye başladı. Neyse ki yeni bölüm fragmanı seyirciye istenileni verdi ve Firaz'ın Nursema'ya evlenme teklifi etmesiyle tüm ışıklar yeniden yandı!

Ailelerinin bir arada olmalarına izin vermemesi üzerine evden kaçan Firaz ve Nursema, imam nikahı kıyıp ailelerinin rızasını almak istemişti. Tam aileler bu birlikteliği onayladı derken Pembe'nin ani ölümü ortalığı karıştırırken fragmanda haftalardır beklenen o ana şahit olduk.

İki kez evlenmesine rağmen ilk kez evlenme teklifi alan Nursema, Şerbo seyircisini epey duygulandırırken Firaz ve Nursema'nın düğünü için bir seyirciden enfes bir fikir geldi.

Bengü, Kızılcık Şerbeti'ne konuk olabilir!

Bengü, Kızılcık Şerbeti'ne konuk olabilir!

Nursema ve Firaz aşkını henüz yeni fark ettiğimiz bölümlerde Bengü'nün Kervan şarkısı ikilinin bir sahnesinde kullanılmış ve sosyal medyada yoğun beğeni almıştı. Bengü'nün Instagram hesabına Firaz ve Nursema'nın evleneceğini yorum olarak yazan bir Şerbo seyircisi, Bengü'ye diziye konuk olması yönünde bir öneride bulundu. Bengü ise söz konusu öneriye dakikalar içinde 'Aaaaayyyy evet' yanıtını verdi.

Bakalım Kızılcık Şerbeti yapımcıları Bengü'nün bu isteğine kulak verecek mi?

İşte Bengü'nün o yanıtı:

İşte Bengü'nün o yanıtı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın