Yapımcı Duy Sesimizi: Ünlü Şarkıcı, Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olmak İstiyor!
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin favori çifti Firaz ve Nursema resmen evleniyor. Bir arada olmak için kaçıp imam nikahı kıyan çiftin mutluluğu Pembe'nin ölümüyle sekteye uğrasa da yeni bölüm fragmanında Firaz'ın Nursema'ya evlenme teklifi etmesiyle seyirci epey heyecanlandı. Bir Şerbo seyircisi dizide şarkısı kullanılan Bengü'ye diziye konuk olması yönünde öneride bulunurken Bengü'den bu öneriye son derece olumlu bir yanıt geldi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sonunda iyi şeyler de oluyor.
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Bengü, Kızılcık Şerbeti'ne konuk olabilir!
İşte Bengü'nün o yanıtı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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