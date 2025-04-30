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Bir Veda Daha Geldi: Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Kadrodan Ayrılıyor

Bir Veda Daha Geldi: Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Kadrodan Ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2025 - 23:31

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar dur durak bilmiyor. Sibel Taşçıoğlu'nun gidişiyle başlayan ayrılık furyasına Şebnem Bozoklu eklenirken bir oyuncunun daha kadroya veda ettiğini öğrendik. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur rol alan oyuncunun diziden ayrıldığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nde arka arkaya ayrılıklar yaşanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde arka arkaya ayrılıklar yaşanıyor.

4. sezon onayı alan dizi hikayenin tıkandığı gerekçesiyle Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nu kadrodan çıkarıp herkesi şoke etmiş ve yoğun tepki almıştı. Üstelik senaryo tekrarına girmemek için yapılan bu hamle sonrası Fatih karakterine defalarca kez yapıldığı gibi aldatma senaryosu yazılmaya başlandı.

Şerbo fanları Pembe'nin gidişini henüz kabullenemezken Birsen Altuntaş, 3. sezonda Meri karakteriyle izlediğimiz Şebnem Bozoklu'nun da diziden ayrılacağını duyurdu. Fakat ayrılıklar bununla sınırlı kalmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap, diziye veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap, diziye veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, 30 Mayıs günü yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümüyle beraber diziden ayrılacak.

Kızılcık Şerbeti'ndeki bu ani vedalar şaşkınlıkla karşılanırken daha fazla ayrılığın yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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