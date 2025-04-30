Bir Veda Daha Geldi: Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Kadrodan Ayrılıyor
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar dur durak bilmiyor. Sibel Taşçıoğlu'nun gidişiyle başlayan ayrılık furyasına Şebnem Bozoklu eklenirken bir oyuncunun daha kadroya veda ettiğini öğrendik. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur rol alan oyuncunun diziden ayrıldığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde arka arkaya ayrılıklar yaşanıyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap, diziye veda ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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