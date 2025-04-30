Eski Survivor Yarışmacısı, Sahipsizler Kadrosuna Dahil Oldu
Star TV'nin iddialı dizisi Sahipsizler, aldığı yüksek reytinglerin ardından ikinci sezon onayı aldı. Sezon finaline doğru emin adımlarla ilerleyen Sahipsizler kadrosuna sürpriz bir isim geliyor. Birsen Altuntaş, Sahipsizler'e iki yeni oyuncunun dahil olduğunu açıkladı. Bu isimlerden biri de Survivor 2017'de yarışmış bir oyuncu!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, Burak Berkay Akgül'ün kadroya dahil olmasının ardından inanılmaz bir reyting başarısı elde etti.
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Survivor yarışmacısı Sahipsizler kadrosunda!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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