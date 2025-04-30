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Eski Survivor Yarışmacısı, Sahipsizler Kadrosuna Dahil Oldu

Eski Survivor Yarışmacısı, Sahipsizler Kadrosuna Dahil Oldu

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2025 - 20:30

Star TV'nin iddialı dizisi Sahipsizler, aldığı yüksek reytinglerin ardından ikinci sezon onayı aldı. Sezon finaline doğru emin adımlarla ilerleyen Sahipsizler kadrosuna sürpriz bir isim geliyor. Birsen Altuntaş, Sahipsizler'e iki yeni oyuncunun dahil olduğunu açıkladı. Bu isimlerden biri de Survivor 2017'de yarışmış bir oyuncu!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, Burak Berkay Akgül'ün kadroya dahil olmasının ardından inanılmaz bir reyting başarısı elde etti.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, Burak Berkay Akgül'ün kadroya dahil olmasının ardından inanılmaz bir reyting başarısı elde etti.

Yayınlandığı ilk zamanlar RTÜK tarafından ceza alan Sahipsizler'in ekran yolculuğu kısa gibi görünse de hikayesinin değişmesi ve Akgül'ün canlandırdığı Devran karakterinin gelmesiyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Kısa sürede ikinci sezon onayı almayı başaran Sahipsizler sezon finaline doğru emin adımlarla ilerlerken Birsen Altuntaş, kadroya yeni oyuncuların dahil olduğunu açıkladı.

Survivor yarışmacısı Sahipsizler kadrosunda!

Survivor yarışmacısı Sahipsizler kadrosunda!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Survivor 2017'de yarışan Denisa Gültekin, Sahipsizler kadrosuna Enes Koçak'ın canlandırdığı Yusuf'un eski sevgilisi olarak dahil olacak.

Gültekin'in yanı sıra oyuncu Aslı Omağ'ı Dorukcan Sarıduman’ın oynadığı Kerem’in annesi olarak izleyeceğiz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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