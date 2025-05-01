Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Dizi Hakkındaki Yalan Habere Ateş Püskürdü

Işıl'la evlenen Apo seyirciyi şoke ederken üstüne bir de Doğa'yı aldatmaktan sabıkalı olan Fatih'in diziye Firaz'ın sevgilisi olarak giren Defne'yle yakınlaşması çileden çıkmamıza neden oldu.

Senaryoda tekrara girmemek için Pembe karakterinin öldürülmesi fakat Fatih'e defalarca olduğu gibi yine aldatma senaryosu yazılma girişimi seyirciyi epey rahatsız ederken yeni bölüm fragmanında Fatih'i öpmeye yeltenen Defne tadımızı kaçırmadı desek yalan olur.