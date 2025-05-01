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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Dizi Hakkındaki Yalan Habere Ateş Püskürdü

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Dizi Hakkındaki Yalan Habere Ateş Püskürdü

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 20:58

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Şerbo hakkında çıkan habere ateş püskürdü. Fatih'in Defne karakteriyle aşk yaşayacağı ve hatta Defne'nin Fatih'ten hamile kalacağı haberine yorum yazan Doğukan Güngör, haberi yapan sayfada sert ifadeler kullandı.

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Kızılcık Şerbeti'nde ortalık bir hayli karışık!

Kızılcık Şerbeti'nde ortalık bir hayli karışık!

Işıl'la evlenen Apo seyirciyi şoke ederken üstüne bir de Doğa'yı aldatmaktan sabıkalı olan Fatih'in diziye Firaz'ın sevgilisi olarak giren Defne'yle yakınlaşması çileden çıkmamıza neden oldu.

Senaryoda tekrara girmemek için Pembe karakterinin öldürülmesi fakat Fatih'e defalarca olduğu gibi yine aldatma senaryosu yazılma girişimi seyirciyi epey rahatsız ederken yeni bölüm fragmanında Fatih'i öpmeye yeltenen Defne tadımızı kaçırmadı desek yalan olur.

Fragman seyirciyi zaten rahatsız ederken bir de sosyal medyada dolaşan yalan haber kafaları karıştırdı.

Fragman seyirciyi zaten rahatsız ederken bir de sosyal medyada dolaşan yalan haber kafaları karıştırdı.

Sezon finalinde Defne''nin Fatih'ten hamile kalacağını duyuran bir Instagram profili yalan haberin dozunu fazla kaçırınca dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün radarına takıldı.

Doğukan Güngör, söz konusu paylaşımın altına '2 kere fazla tıklanıcaz diye olmayan şeyleri yazmak rahatsız etmiyor mu sizi?' yazdı.

İşte Doğukan Güngör'ün o paylaşımı:

İşte Doğukan Güngör'ün o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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