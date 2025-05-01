Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Dizi Hakkındaki Yalan Habere Ateş Püskürdü
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Şerbo hakkında çıkan habere ateş püskürdü. Fatih'in Defne karakteriyle aşk yaşayacağı ve hatta Defne'nin Fatih'ten hamile kalacağı haberine yorum yazan Doğukan Güngör, haberi yapan sayfada sert ifadeler kullandı.
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Kızılcık Şerbeti'nde ortalık bir hayli karışık!
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Fragman seyirciyi zaten rahatsız ederken bir de sosyal medyada dolaşan yalan haber kafaları karıştırdı.
İşte Doğukan Güngör'ün o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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