Şoke Eden Ayrılık: Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!
Survivor All Star-Gönüllüler'de yine bir eleme düellosu yaşandı. Poyraz ve Volkan'ın son ikiye kalarak elenmemek için yarıştığı gecede yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da veda eden isim...
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Survivor All Star-Gönüllüler'de yine bir eleme düellosu izledik.
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Survivor'a veda eden isim Poyraz oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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