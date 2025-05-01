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Şoke Eden Ayrılık: Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

Şoke Eden Ayrılık: Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 21:49 Son Güncelleme: 01.05.2025 - 21:52

Survivor All Star-Gönüllüler'de yine bir eleme düellosu yaşandı. Poyraz ve Volkan'ın son ikiye kalarak elenmemek için yarıştığı gecede yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da veda eden isim...

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Survivor All Star-Gönüllüler'de yine bir eleme düellosu izledik.

Survivor All Star-Gönüllüler'de yine bir eleme düellosu izledik.

Düelloların ilk turunda Batuhan ve Volkan eşleşirken Poyraz da Yusuf ile mücadele etti. İlk tür oyunları sonunda Batuhan ve Yusuf potadan çıkmayı başardı.

Büyük finale adım adım yaklaştığımız Survivor'da son ikiye kalan Poyraz ve Volkan'ın karşılaşması büyük ses getirdi.

Survivor'a veda eden isim Poyraz oldu!

Survivor'a veda eden isim Poyraz oldu!

Düelloda yenilen Poyraz, oyun sonunda Volkan'ın yarışmayı bırakacağını söylemesi üzerine oyuna asılmadığını söyleyerek yarışmaya veda etti.

Herkesle veda eden Yiğit Poyraz, Volkan'ı pas geçti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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