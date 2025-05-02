Akın Akınözü, Show TV'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor
Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Yaban Çiçekleri dizisinde rol alan Akın Akınözü, yeni sezon için bomba bir projeyle anlaşma imzaladı. Akın Akınözü, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan 'Halef' dizisinin başrolü oldu. Diziyi bu kadar iddialı yapan diğer detay ise oyuncu kadrosunun 'Çukur' dizisi oyuncularından oluşması!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ekranların en sevilen yüzlerinden Akın Akınözü'den hayranlarını sevindirecek haber geldi!
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Çukur dizisinin ekibinin imza atacağı Halef'in başrolü oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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