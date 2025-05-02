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Akın Akınözü, Show TV'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor

Akın Akınözü, Show TV'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2025 - 17:22

Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Yaban Çiçekleri dizisinde rol alan Akın Akınözü, yeni sezon için bomba bir projeyle anlaşma imzaladı. Akın Akınözü, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan 'Halef' dizisinin başrolü oldu. Diziyi bu kadar iddialı yapan diğer detay ise oyuncu kadrosunun 'Çukur' dizisi oyuncularından oluşması!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Ekranların en sevilen yüzlerinden Akın Akınözü'den hayranlarını sevindirecek haber geldi!

Ekranların en sevilen yüzlerinden Akın Akınözü'den hayranlarını sevindirecek haber geldi!

Son olarak atv'de yayınlanan ve yayın ömrü 3 bölüm süren Yaban Çiçekleri dizisinde izlediğimiz Akın Akınözü, bir süredir ekrandan uzaktı. Hayranları Akın Akınözü'nün televizyona ne zaman geri döneceğini merak ederken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Birsen Altuntaş, Akın Akınözü'nün Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisinde başrol olduğunu açıkladı.

Çukur dizisinin ekibinin imza atacağı Halef'in başrolü oldu!

Çukur dizisinin ekibinin imza atacağı Halef'in başrolü oldu!

Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Show TV’de ekrana gelecek olan Halef dizisinin hazırlıklarında sona gelindi. Akın Akınözü dizinin başrolü Timur'a hayat vermeye hazırlanırken kadroda ayrıca Ercan Kesal, Tansu Biçer ve Hazal Türesan gibi isimler yer alacak.

Altuntaş, haberinde Erkan Kolçak Köstendil'le görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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