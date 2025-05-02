Sultan 2. Abdülhamid'in 71 Mirasçısı Belirlendi: Galatasaray Adası ve Kabataş Meydanı'nı İstiyorlar!
Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden kişilerin mirastan pay alabilmek için açtıkları veraset ilamı davasında 71 kişinin mirasçı olduğuna karar verildi. 15 yıl sonra sonuçlanan dava sonrasında mirasçıların talep ettikleri gayrimenkuller arasında Galatasaray Adası, Veliefendi Çayırı, Kabataş Meydanı da bulunuyor.
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Mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan, Galata'da değirmen arsası, Kabataş Meydanı'ndan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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