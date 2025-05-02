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Kalpleri Fethetti: OneRepublic Solisti Ryan Tedder'den İstanbul Konserinde Türk Bayraklı Tişört Sürprizi!

Kalpleri Fethetti: OneRepublic Solisti Ryan Tedder'den İstanbul Konserinde Türk Bayraklı Tişört Sürprizi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.05.2025 - 12:33

OneRepublic İstanbul’da coşkulu bir konser verdi. Solist Ryan Tedder, Türk bayraklı tişörtüyle sahneye çıkınca alkış tufanı koptu. ABD’li yıldız, konser karelerini “İstanbul, işini biliyor” notuyla paylaştı. Hayranlarını mest eden Tedder, İstanbul’a olan sevgisini gizlemedi. Konser sonrası Kapalıçarşı turuna çıkan şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı İstanbul fotoğraflarıyla da gönülleri fethetti. 

İşte detaylar…

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2002 yılında kurulan ve adını “Apologize” şarkısıyla dünyaya ezberleten OneRepublic, yıllardır hem listelerin hem de hayranlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

2002 yılında kurulan ve adını “Apologize” şarkısıyla dünyaya ezberleten OneRepublic, yıllardır hem listelerin hem de hayranlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

Counting Stars, Secrets, Love Runs Out ve Stop and Stare gibi dev hitlerle kalplere taht kuran grup, sahne performanslarıyla da her zaman büyülemeyi başarıyor. 

Grubun solisti Ryan Tedder ise sadece sesiyle değil, sahne enerjisi ve izleyiciyle kurduğu samimi bağla da müzik dünyasında ayrı bir yere sahip.

Dünyaca ünlü grup, Artificial Paradise adlı yeni albümleri için çıktıkları dünya turnesi kapsamında bu kez İstanbul’da sahne aldı. BKM’nin 30. yılı şerefine Maximum Uniq Açıkhava’da düzenlenen bu özel konserde adeta yaz sezonunun fitilini ateşlediler. Ancak geceye damgasını vuran asıl an, Ryan Tedder’ın Türk bayraklı tişörtle sahneye çıkması oldu. O anlarda hem sahnede hem tribünlerde duygu seli yaşandı, binlerce kişi aynı anda telefonlarına sarıldı.

Ryan Tedder da o anlamlı anları es geçmedi tabii.

Ryan Tedder da o anlamlı anları es geçmedi tabii.

Sosyal medya hesabından Türk bayraklı tişörtüyle çekilen konser karelerini paylaşarak, “İstanbul, işini biliyor” notunu düştü. Zaten İstanbul’a olan sevgisini daha gelmeden önce yayınladığı videoyla dile getirmişti: “İstanbul, dünyadaki en sevdiğim şehirlerden biri. Her seferinde harika vakit geçiriyoruz” demişti ve sözünü tuttu.

Konserin ardından Türkiye’den ayrılmadan önce İstanbul’un sokaklarında da dolaşmayı ihmal etmedi Tedder.

Kapalıçarşı’da dolaşırken çektiği videoları ve kareleri de sosyal medyasında paylaşarak hayranlarına İstanbul aşkını bir kez daha gösterdi.

Kapalıçarşı’da dolaşırken çektiği videoları ve kareleri de sosyal medyasında paylaşarak hayranlarına İstanbul aşkını bir kez daha gösterdi.

Müziğiyle olduğu kadar samimiyetiyle de gönülleri fetheden Ryan Tedder, bu ziyaretiyle hem OneRepublic hayranlarını hem de İstanbulluları mest etti. Gezi paylaşımlarına da 'Spicy' notunu düştü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Ryan işini biliyor, çok yakışmış şanlı bayrağımız