Kalpleri Fethetti: OneRepublic Solisti Ryan Tedder'den İstanbul Konserinde Türk Bayraklı Tişört Sürprizi!
OneRepublic İstanbul’da coşkulu bir konser verdi. Solist Ryan Tedder, Türk bayraklı tişörtüyle sahneye çıkınca alkış tufanı koptu. ABD’li yıldız, konser karelerini “İstanbul, işini biliyor” notuyla paylaştı. Hayranlarını mest eden Tedder, İstanbul’a olan sevgisini gizlemedi. Konser sonrası Kapalıçarşı turuna çıkan şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı İstanbul fotoğraflarıyla da gönülleri fethetti.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2002 yılında kurulan ve adını “Apologize” şarkısıyla dünyaya ezberleten OneRepublic, yıllardır hem listelerin hem de hayranlarının gözdesi olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ryan Tedder da o anlamlı anları es geçmedi tabii.
Kapalıçarşı’da dolaşırken çektiği videoları ve kareleri de sosyal medyasında paylaşarak hayranlarına İstanbul aşkını bir kez daha gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ryan işini biliyor, çok yakışmış şanlı bayrağımız