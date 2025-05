Kalpleri Fethetti: OneRepublic Solisti Ryan Tedder'den İstanbul Konserinde Türk Bayraklı Tişört Sürprizi!

Counting Stars, Secrets, Love Runs Out ve Stop and Stare gibi dev hitlerle kalplere taht kuran grup, sahne performanslarıyla da her zaman büyülemeyi başarıyor.

Grubun solisti Ryan Tedder ise sadece sesiyle değil, sahne enerjisi ve izleyiciyle kurduğu samimi bağla da müzik dünyasında ayrı bir yere sahip.

Dünyaca ünlü grup, Artificial Paradise adlı yeni albümleri için çıktıkları dünya turnesi kapsamında bu kez İstanbul’da sahne aldı. BKM’nin 30. yılı şerefine Maximum Uniq Açıkhava’da düzenlenen bu özel konserde adeta yaz sezonunun fitilini ateşlediler. Ancak geceye damgasını vuran asıl an, Ryan Tedder’ın Türk bayraklı tişörtle sahneye çıkması oldu. O anlarda hem sahnede hem tribünlerde duygu seli yaşandı, binlerce kişi aynı anda telefonlarına sarıldı.