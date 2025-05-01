Çimen Show'a Katılan İzleyicinin Ünlü Bir İsimle İlgili İddiaları Sevenlerini Hayal Kırıklığına Uğrattı
YouTube'da yayınlanan Çimen Show'a konuk olan bir seyirci ünlü isimle yaşadığını iddia ettiği bir hikayeyi anlattı. Bahsettiği kişinin kendisine olan davranışlarından rahatsız olduğunu belirten seyirci o kişinin adını vermekten çekinirken verilen ipuçları tahminleri de beraberinde getirdi. Yalın olduğu iddia edilen kişi ve seyirci arasında geçen olayın detaylarına gelin birlikte bakalım!
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Çimen Show isimli programı daha önce izleyen veya duyanlar vardır... Fazlı Polat ve Cem İşçiler'in başında bulunduğu program sezonlardır izleyicileri kahkahaya boğuyor.
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"Bir ünlüyle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Çok ünlü bir popçu, bütün kızların ve çiftlerin bayıldığı bir isim" şeklinde başlayan o hikaye gündeme oturdu.
Gelin o anlara birlikte bakalım!
O ünlünün Yalın olduğu iddia edilirken ortalık kısa sürede karıştı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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