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Çimen Show'a Katılan İzleyicinin Ünlü Bir İsimle İlgili İddiaları Sevenlerini Hayal Kırıklığına Uğrattı

Çimen Show'a Katılan İzleyicinin Ünlü Bir İsimle İlgili İddiaları Sevenlerini Hayal Kırıklığına Uğrattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2025 - 00:58

YouTube'da yayınlanan Çimen Show'a konuk olan bir seyirci ünlü isimle yaşadığını iddia ettiği bir hikayeyi anlattı. Bahsettiği kişinin kendisine olan davranışlarından rahatsız olduğunu belirten seyirci o kişinin adını vermekten çekinirken verilen ipuçları tahminleri de beraberinde getirdi. Yalın olduğu iddia edilen kişi ve seyirci arasında geçen olayın detaylarına gelin birlikte bakalım!

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Çimen Show isimli programı daha önce izleyen veya duyanlar vardır... Fazlı Polat ve Cem İşçiler'in başında bulunduğu program sezonlardır izleyicileri kahkahaya boğuyor.

Çimen Show isimli programı daha önce izleyen veya duyanlar vardır... Fazlı Polat ve Cem İşçiler'in başında bulunduğu program sezonlardır izleyicileri kahkahaya boğuyor.

Programın formatını ise genellikle seyirciler şekillendiriyor. İnteraktif bir konuşmayla devam eden ve kahkahaların havada uçuştuğu Çimen Show'a katılan bir izleyici ise magazin manşetlerinin resmen sallanmasına neden oldu.

"Bir ünlüyle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Çok ünlü bir popçu, bütün kızların ve çiftlerin bayıldığı bir isim" şeklinde başlayan o hikaye gündeme oturdu.

"Bir ünlüyle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Çok ünlü bir popçu, bütün kızların ve çiftlerin bayıldığı bir isim" şeklinde başlayan o hikaye gündeme oturdu.

Bir restoranda karşılamada çalıştığı belirten seyirci ünlü bir ismin teknesiyle gelerek 'hadi oturacağım' şeklinde konuştuğunu ve 'Nasıl bana yer bulamıyorsun?' şeklinde sitem ettiğini iddia etti. İzleyicinin 'konserinde 50 kişi evlenme teklifi ediyor' demesiyle programın sunucuları o ismin Yalın olduğu tahmininde bulundu.

Gelin o anlara birlikte bakalım!

O ünlünün Yalın olduğu iddia edilirken ortalık kısa sürede karıştı...

O ünlünün Yalın olduğu iddia edilirken ortalık kısa sürede karıştı...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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