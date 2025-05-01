Arzu Sabancı'nın "Dilekler Tutuldu" Paylaşımı X Kullanıcılarına "Allah'tan Daha Ne İstiyorsunuz?" Dedirtti!
Her paylaşımı ayrı olay olan Arzu Sabancı'nın oğulları hakkında manşetlere yerleşen gelişmelere de goygoycuların diline düşen olaylara da bir hayli alıştık. Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla hafızalara yerleşen Arzu Sabancı'nın ise seyahatlerini ve kültür kokan gönderilini de yakından takip eder olduk.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından 'dilekler tutuldu' şeklinde bir paylaşım yapan isim yine X kullanıcılarının dilinden kurtulamadı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, şıklığı, zarafeti ve sosyal sorumluluk projeleriyle uzun yıllardır adından söz ettiriyor.
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Manşetlerde sık sık öne çıkan Arzu Sabancı, bu kez "dilek" paylaşımıyla sosyal medyada kullanıcılarının diline düştü.
Gelin X kullanıcılarını bezdiren o paylaşıma ve gelen tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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