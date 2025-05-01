Arzu Sabancı'nın "Dilekler Tutuldu" Paylaşımı X Kullanıcılarına "Allah'tan Daha Ne İstiyorsunuz?" Dedirtti!

Lüks markalarla yaptığı iş birlikleri, davetlerdeki iddialı kombinleri ve Sabancı soyadına yakışan asil duruşuyla yıllardır cemiyet sayfalarının değişmez ismi olan Arzu Sabancı da ailesi de magazin dünyasının gözde isimlerinden biri.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan, gezdiği şehirleri, müzeleri ve bilgilerini her daim takipçilerine aktaran ismin her paylaşımı ayrı olay oluyor.