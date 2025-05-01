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Arzu Sabancı'nın "Dilekler Tutuldu" Paylaşımı X Kullanıcılarına "Allah'tan Daha Ne İstiyorsunuz?" Dedirtti!

Arzu Sabancı'nın "Dilekler Tutuldu" Paylaşımı X Kullanıcılarına "Allah'tan Daha Ne İstiyorsunuz?" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2025 - 00:21

Her paylaşımı ayrı olay olan Arzu Sabancı'nın oğulları hakkında manşetlere yerleşen gelişmelere de goygoycuların diline düşen olaylara da bir hayli alıştık. Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla hafızalara yerleşen Arzu Sabancı'nın ise seyahatlerini ve kültür kokan gönderilini de yakından takip eder olduk.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından 'dilekler tutuldu' şeklinde bir paylaşım yapan isim yine X kullanıcılarının dilinden kurtulamadı. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, şıklığı, zarafeti ve sosyal sorumluluk projeleriyle uzun yıllardır adından söz ettiriyor.

Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, şıklığı, zarafeti ve sosyal sorumluluk projeleriyle uzun yıllardır adından söz ettiriyor.

Lüks markalarla yaptığı iş birlikleri, davetlerdeki iddialı kombinleri ve Sabancı soyadına yakışan asil duruşuyla yıllardır cemiyet sayfalarının değişmez ismi olan Arzu Sabancı da ailesi de magazin dünyasının gözde isimlerinden biri.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan, gezdiği şehirleri, müzeleri ve bilgilerini her daim takipçilerine aktaran ismin her paylaşımı ayrı olay oluyor.

Manşetlerde sık sık öne çıkan Arzu Sabancı, bu kez "dilek" paylaşımıyla sosyal medyada kullanıcılarının diline düştü.

Manşetlerde sık sık öne çıkan Arzu Sabancı, bu kez "dilek" paylaşımıyla sosyal medyada kullanıcılarının diline düştü.
twitter.com

Daha önce sunumları, yemek servisleri ve masa düzenleri gibi birçok paylaşımla gündeme yerleşen Arzu Sabancı'nın arkadaşlarıyla yaptığı 'dilekler tutuldu' paylaşımı X kullanıcılarının tepkisini çekti.

Kimileri Arzu Sabancı'nın magazinde bomba etkisi yaratan konuların son bulmasını dilediğini savunurken kimileri de 'Allah'tan daha ne istiyorlar?' tepkilerini vermeden edemedi!

Gelin X kullanıcılarını bezdiren o paylaşıma ve gelen tepkilere birlikte bakalım!

Gelin X kullanıcılarını bezdiren o paylaşıma ve gelen tepkilere birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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