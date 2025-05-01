Hollywood'un Oscarlı Oyuncusu Robert De Niro'nun Oğlu Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu!

Ünlü oyuncunun oğlu, Aaron De Niro, cinsiyet geçiş ameliyatı olduğunu duyurdu ve bu açıklamasıyla büyük bir yankı uyandırdı.

Airyn De Niro ismini alan Aaron, ünlü oyuncu Robert De Niro ile eski model Toukie Smith'in ikiz çocuklarından biri. 1995 doğumlu olan Airyn, yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutarak sakin bir yaşam sürüyordu. Ancak son yaptığı açıklama ve yeni imajı büyük olay oldu.

Hormon tedavisine Kasım 2024’te başladığını söyleyen Airyn, bu süreçte kendisini daha özgür ve huzurlu hissetmeye başladığını belirtti.