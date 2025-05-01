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Hollywood'un Oscarlı Oyuncusu Robert De Niro'nun Oğlu Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu!

Hollywood'un Oscarlı Oyuncusu Robert De Niro'nun Oğlu Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2025 - 22:10

Godfather ve Taxi Driver gibi efsane yapımlarla sinema tarihine damga vuran Robert De Niro, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncunun oğlu cinsiyet geçiş ameliyatı geçirerek Airyn adını aldı. De Niro’nun bu sürece verdiği duygusal destek ise dikkat çekti.

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Hollywood’un en büyük efsanelerinden biri olan 81 yaşındaki Robert De Niro, hala sinemanın zirvesinde ve adından sıkça söz ettiriyor.

Hollywood’un en büyük efsanelerinden biri olan 81 yaşındaki Robert De Niro, hala sinemanın zirvesinde ve adından sıkça söz ettiriyor.

Oscar’lı oyuncu, yalnızca yeteneğiyle değil, aynı zamanda renkli özel hayatıyla da magazin dünyasının ilgisini her daim üzerinde tutmayı başarıyor.

50 yılı aşkın süredir sinemanın zirvesinde olan Robert De Niro'nun yer aldığı her yapım, adını sinema tarihine altın harflerle yazdırıyor. Hem dramlarla hem de komedilerle adından bahsettiren De Niro, kariyerindeki birçok unutulmaz rolle hafızalara kazındı.

Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olan Robert De Niro, son dönemde sadece sinema dünyasında değil, aynı zamanda ailesinin özel hayatıyla da gündem oluyor.

Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olan Robert De Niro, son dönemde sadece sinema dünyasında değil, aynı zamanda ailesinin özel hayatıyla da gündem oluyor.

Ünlü oyuncunun oğlu, Aaron De Niro, cinsiyet geçiş ameliyatı olduğunu duyurdu ve bu açıklamasıyla büyük bir yankı uyandırdı.

Airyn De Niro ismini alan Aaron, ünlü oyuncu Robert De Niro ile eski model Toukie Smith'in ikiz çocuklarından biri. 1995 doğumlu olan Airyn, yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutarak sakin bir yaşam sürüyordu. Ancak son yaptığı açıklama ve yeni imajı büyük olay oldu.

Hormon tedavisine Kasım 2024’te başladığını söyleyen Airyn, bu süreçte kendisini daha özgür ve huzurlu hissetmeye başladığını belirtti.

Hollywood’un yaşayan efsanelerinden Robert De Niro, oğlu Airyn’in trans olduğunu açıklamasının ardından gündeme geldi.

Hollywood’un yaşayan efsanelerinden Robert De Niro, oğlu Airyn’in trans olduğunu açıklamasının ardından gündeme geldi.

'Aaron olarak oğlumu seviyordum ve destekliyordum, şimdi de Airyn olarak kızımı seviyor ve destekliyorum. Bunun neden bu kadar büyütüldüğünü anlamıyorum. Ben tüm çocuklarımı seviyorum.' ifadelerini kullanan isim desteğini dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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