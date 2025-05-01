Hollywood'un Oscarlı Oyuncusu Robert De Niro'nun Oğlu Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu!
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Hollywood’un en büyük efsanelerinden biri olan 81 yaşındaki Robert De Niro, hala sinemanın zirvesinde ve adından sıkça söz ettiriyor.
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Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olan Robert De Niro, son dönemde sadece sinema dünyasında değil, aynı zamanda ailesinin özel hayatıyla da gündem oluyor.
Hollywood’un yaşayan efsanelerinden Robert De Niro, oğlu Airyn’in trans olduğunu açıklamasının ardından gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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