onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tanınmaz Hale Gelmiş: Demi Lovato'nun Yüzüne Yaptırdığı Son Estetik İşlem ve Geçirdiği Değişim Şoka Soktu!

Tanınmaz Hale Gelmiş: Demi Lovato'nun Yüzüne Yaptırdığı Son Estetik İşlem ve Geçirdiği Değişim Şoka Soktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2025 - 17:53

Müzik kariyerine Disney Channel'da parlayan bir yıldız olarak başlayan Demi Lovato, sadece sesiyle değil yaşadığı dönüşümlerle de yıllardır gündemden düşmüyor. Ünlü ismin kariyeri boyunca fiziksel görünümündeki radikal değişimler, hayranlarını ve medyayı sürekli şaşırtmayı başarıyor. Psikolojik mücadeleleri, tarz değişimleri ve cesur açıklamalarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Lovato, bu kez yüzüne yaptırdığı estetik işlem ve son haliyle gündeme oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekran önünde büyüyen ve geçmişe baktığımızda Disney'in yıldızı olarak popülarite kazanan Demi Lovato, bugün sektörün en iddialı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ekran önünde büyüyen ve geçmişe baktığımızda Disney'in yıldızı olarak popülarite kazanan Demi Lovato, bugün sektörün en iddialı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Demi Lovato, yalnızca sesiyle değil; inişli çıkışlı hayatıyla, bağımlılık mücadeleleriyle, cinsiyet kimliği açıklamalarıyla ve radikal değişimleriyle tam anlamıyla bir magazin figürüne dönüştü.

Sık sık tarz değişikliğine giden, zaman zaman imaj değişiklikleriyle gündeme gelen Demi Lovato yıllardır sansasyon yaratan açıklamalarıyla manşetlere yerleşiyor.

Aşk hayatına yıllardır şahitlik ettiğimiz isim geçtiğimiz sene nişan haberleriyle gündeme gelmiş ve aşkı bulan isim sevenlerini bir hayli mutlu etmişti.

Aşk hayatına yıllardır şahitlik ettiğimiz isim geçtiğimiz sene nişan haberleriyle gündeme gelmiş ve aşkı bulan isim sevenlerini bir hayli mutlu etmişti.

Daha önce yaşadığı psikolojik sorunlar, bağımlılık gibi nedenlerle adından bahsettiren Demi Lovato fiziksel değişimiyle de konuşulan isimlerden biri oluyor.

Kalıplaşmış güzellik algılarını reddeden ve bir dönem aldığı kilolarla konuşulan isim geçmişte yaşadığı zorlukları itiraf etmiş ve bir süre boyunca kendi kabuğuna çekilmişti.

Aldığı kiloları kısa süre içerisinde veren isim son zamanlarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ve estetik işlemleriyle gündeme damga vurdu.

Aldığı kiloları kısa süre içerisinde veren isim son zamanlarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ve estetik işlemleriyle gündeme damga vurdu.

Demi Lovato'nun keskin hatlara sahip, belirgin elmacık kemikleri, dolgun dudakları ve adeta yeniden şekillendirilmiş yüzü görenleri şaşkına çevirdi. Resmen tanınmaz hale gelen ismin 30 kilo verdiği iddia edilirken yüzündeki estetik operasyonlar görenleri resmen şoke etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Theo

Sende artık herkes gibisin apla😢