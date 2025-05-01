Tanınmaz Hale Gelmiş: Demi Lovato'nun Yüzüne Yaptırdığı Son Estetik İşlem ve Geçirdiği Değişim Şoka Soktu!
Müzik kariyerine Disney Channel'da parlayan bir yıldız olarak başlayan Demi Lovato, sadece sesiyle değil yaşadığı dönüşümlerle de yıllardır gündemden düşmüyor. Ünlü ismin kariyeri boyunca fiziksel görünümündeki radikal değişimler, hayranlarını ve medyayı sürekli şaşırtmayı başarıyor. Psikolojik mücadeleleri, tarz değişimleri ve cesur açıklamalarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Lovato, bu kez yüzüne yaptırdığı estetik işlem ve son haliyle gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekran önünde büyüyen ve geçmişe baktığımızda Disney'in yıldızı olarak popülarite kazanan Demi Lovato, bugün sektörün en iddialı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk hayatına yıllardır şahitlik ettiğimiz isim geçtiğimiz sene nişan haberleriyle gündeme gelmiş ve aşkı bulan isim sevenlerini bir hayli mutlu etmişti.
Aldığı kiloları kısa süre içerisinde veren isim son zamanlarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ve estetik işlemleriyle gündeme damga vurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sende artık herkes gibisin apla😢