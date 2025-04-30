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Yıllar İçindeki Değişimiyle Eski Halinden Eser Kalmayan Şeyma Subaşı'nın Estetiklerini Bir Bir Açıklıyoruz!

Yıllar İçindeki Değişimiyle Eski Halinden Eser Kalmayan Şeyma Subaşı'nın Estetiklerini Bir Bir Açıklıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 14:18

Hem fiziki değişimi hem de kişisel yaşamındaki dönüşümüyle sıkça gündeme gelen Subaşı, estetik operasyonlarla kendisini yenileyen ünlüler arasında yer alıyor. Yıllar içinde değişen ve gözümüzün önünde bambaşka biri olan ismin evrim niteliğindeki değişimine çoğumuz aşinayız. Peki, eski ve yeni hali arasındaki farkla görenlere ufak çaplı bir şok yaşatan ismin geçirdiği estetik işlemler neler?

Sizin için ChatGPT’ye sorduk ve yanıtları aldık! İşte Subaşı’nın geçirdiği estetik işlemler ve yüz hatlarındaki değişimin kaynağı hakkında öğrendiklerimiz...

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Yıllardır magazin gündeminden düşmeyen, yaptığı her hareketle olay olan, sosyal medyanın adeta kraliçesi Şeyma Subaşı manşetlerin sevilen isimlerinden biri.

Yıllardır magazin gündeminden düşmeyen, yaptığı her hareketle olay olan, sosyal medyanın adeta kraliçesi Şeyma Subaşı manşetlerin sevilen isimlerinden biri.

Hayatımıza Acun Ilıcalı’nın eşi olarak giren Subaşı, artık kendi markasını yaratan, sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden ve her paylaşımı konuşulan bir fenomene dönüştü. Hal böyle olunca, yüzündeki değişim de, geçmişten günümüze taşınan kareleri de kimsenin gözünden kaçmaz oldu.

Lüks yaşamı, egzotik tatilleri, dillere pelesenk olan açıklamaları ve çalkantılı özel hayatıyla her adımı dikkat çeken Subaşı, yıllardır dış görünüşündeki değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Lüks yaşamı, egzotik tatilleri, dillere pelesenk olan açıklamaları ve çalkantılı özel hayatıyla her adımı dikkat çeken Subaşı, yıllardır dış görünüşündeki değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Biz de eski fotoğrafları ile şimdiki halini kıyasladığımızda “bambaşka biri” yorumlarının hiç de abartı olmadığını fark ettiğimiz Şeyma Subaşı'nın estetiklerini masaya yatırma kararı aldık.

Peki Şeyma Subaşı 'şimdiki' yüzüne ulaşmak için ne gibi estetik operasyonlar geçirdi? Sizin için ChatGPT’ye sorduk ve estetik yolculuğunun perde arkasını öğrendik!

Yıllar içerisinde Şeyma Subaşı’nın yüz hatları adeta yeniden şekillenmiş. Eskiden daha doğal ve sade bir görünüme sahipken, şimdi pürüzsüz cildi, kalkık burnu, belirgin çene hattı ve dolgun dudaklarıyla oldukça değişmiş...

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Şeyma Subaşı’nın yüzündeki en çarpıcı değişimlerden biri burnunda kendini gösteriyor. Kemerli ve daha doğal eğimli burnu, yerini ince, kalkık ve oldukça simetrik bir yapıya bırakmış. Bu yeni burun formu yüzünün genel ifadesini yumuşatmış, daha feminen ve modern bir estetik algısıyla uyumlu hale getirmiş. Özellikle yan profilden bakıldığında burnundaki değişiklik oldukça dikkat çekici.

Dudak Dolgusu

Dudak Dolgusu

Dudakları artık çok daha dolgun ve belirgin. Üst ve alt dudak arasında sağlanan simetri ve volüm, ona daha çarpıcı bir ifade kazandırmış. Kontürlü görünüm ve hacimli yapı, muhtemelen düzenli dolgu uygulamalarıyla elde edilmiş ve yüzün genel hatlarını tamamlayan güçlü bir detay haline gelmiş.

Çene ve Jawline Dolgusu

Çene ve Jawline Dolgusu

Yüz hatlarının belirginliği, çene ve jawline hattındaki değişimle birlikte iyice ön plana çıkıyor. Çene ucu daha sivri, çene hattı ise keskin ve konturlu bir görünüme kavuşmuş. Bu da yüzüne V formunda bir incelik kazandırmış. Şeyma Subaşı’nın yüzü böylece daha çekik bir görünüme kavuşmuş.

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Elmacık Kemiği Dolgusu

Elmacık Kemiği Dolgusu

Yüzüne hacim kazandıran en önemli dokunuşlardan biri de elmacık kemiklerinde görülüyor. Artık daha çıkık, yukarıya doğru kaldırılmış gibi duran elmacık kemikleri sayesinde yüzü daha genç, enerjik ve üçgen formda görünüyor.

Kaş Kaldırma / Botoks

Kaş Kaldırma / Botoks

Kaşlarının şekli ve konumu da değişimden nasibini almış. Daha kalkık duran kaşlar, göz çevresinin daha açık görünmesini sağlamış. Bakışları daha canlı ve dinamik hale gelmiş. Botoksla kaş kaldırma işlemi sayesinde alın bölgesi de daha pürüzsüz ve genç bir ifadeye bürünmüş.

Cilt İşlemleri ve Işıltılı Görünüm

Cilt İşlemleri ve Işıltılı Görünüm

Cildi ise tam anlamıyla porselen gibi. Işıl ışıl, pürüzsüz ve sağlıklı bir ten görünümü mevcut. Bu etkiyi büyük ihtimalle düzenli yapılan medikal cilt bakımları, mezoterapi, nem aşıları ve baby botoks gibi işlemlerle elde etmiş. Ten rengi eşit, gözeneksiz ve her daim filtreliymiş gibi parlıyor.

Şeyma Subaşı’nın geçirdiği estetik dokunuşlar, onu bambaşka birine dönüştürmüş desek abartmış olmayız.

Şeyma Subaşı’nın geçirdiği estetik dokunuşlar, onu bambaşka birine dönüştürmüş desek abartmış olmayız.

Burnundan çenesine, dudaklarından cildine kadar her detayda profesyonel müdahalelerin izleri net bir şekilde görülebiliyor. Tüm bu işlemler sayesinde çok daha keskin, belirgin ve “sosyal medyada sık karşılaştığımız hatlara” benzer bir yüz ortaya çıkmış.

Zamanla sadeleşen tarzı ve dönüşen yüz hatlarıyla Şeyma Subaşı, magazin dünyasında yalnızca yaşam tarzıyla değil, fiziksel evrimiyle de gündem olmaya devam edecek gibi duruyor....

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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