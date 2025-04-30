Yıllar İçindeki Değişimiyle Eski Halinden Eser Kalmayan Şeyma Subaşı'nın Estetiklerini Bir Bir Açıklıyoruz!
Hem fiziki değişimi hem de kişisel yaşamındaki dönüşümüyle sıkça gündeme gelen Subaşı, estetik operasyonlarla kendisini yenileyen ünlüler arasında yer alıyor. Yıllar içinde değişen ve gözümüzün önünde bambaşka biri olan ismin evrim niteliğindeki değişimine çoğumuz aşinayız. Peki, eski ve yeni hali arasındaki farkla görenlere ufak çaplı bir şok yaşatan ismin geçirdiği estetik işlemler neler?
Sizin için ChatGPT’ye sorduk ve yanıtları aldık! İşte Subaşı’nın geçirdiği estetik işlemler ve yüz hatlarındaki değişimin kaynağı hakkında öğrendiklerimiz...
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Yıllardır magazin gündeminden düşmeyen, yaptığı her hareketle olay olan, sosyal medyanın adeta kraliçesi Şeyma Subaşı manşetlerin sevilen isimlerinden biri.
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Lüks yaşamı, egzotik tatilleri, dillere pelesenk olan açıklamaları ve çalkantılı özel hayatıyla her adımı dikkat çeken Subaşı, yıllardır dış görünüşündeki değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Burun Estetiği (Rinoplasti)
Dudak Dolgusu
Çene ve Jawline Dolgusu
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Elmacık Kemiği Dolgusu
Kaş Kaldırma / Botoks
Cilt İşlemleri ve Işıltılı Görünüm
Şeyma Subaşı’nın geçirdiği estetik dokunuşlar, onu bambaşka birine dönüştürmüş desek abartmış olmayız.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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