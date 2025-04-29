onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
16 Yaşındaki Beren Gökyıldız'ın Film Galasındaki Tarzı ve Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

16 Yaşındaki Beren Gökyıldız'ın Film Galasındaki Tarzı ve Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2025 - 19:58

16 yaşındaki Beren Gökyıldız, yeni filmi Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları galasındaki tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen isim son haliyle manşetlere yerleşirken tartışma yaratan o kombine ve tepkilere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Kızım”, “Anne” ve “Bizim Hikaye” gibi projelerde küçücük yaşına rağmen sergilediği oyunculukla büyük beğeni toplayan Beren Gökyıldız, artık 16 yaşında genç bir yıldız!

“Kızım”, “Anne” ve “Bizim Hikaye” gibi projelerde küçücük yaşına rağmen sergilediği oyunculukla büyük beğeni toplayan Beren Gökyıldız, artık 16 yaşında genç bir yıldız!

Henüz 4 yaşındayken Kocamın Ailesi dizisiyle sektöre adım atan Beren Gökyıldız, ardından AnneKızım ve Bizim Hikaye gibi dizilerdeki performansıyla hafızalara kazındı.

Oyunculuğu kadar sevimliliğiyle de ekranların vazgeçilmez yüzü olan Beren Gökyıldız oyunculuk sektöründe bir çok yapımda yer alarak, ekranların tanınan simalarından biri oldu.

Gözler önünde büyüyen ismin sevenleri ve takipçileriyle paylaştığı pozlar da her seferinde nasıl değiştiğini resmen kanıtlıyor!

Gözler önünde büyüyen ismin sevenleri ve takipçileriyle paylaştığı pozlar da her seferinde nasıl değiştiğini resmen kanıtlıyor!

Vizyona giren Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları filminde başrol oynayan Beren Gökyıldız, yeni projeyle hem oyunculuğunu hem de yeteneklerini sergiledi.

Genç yetenek, filmin soundtrack parçalarından birini şarkıcı Sefo ile birlikte seslendirmek için stüdyoya girdi.

Film galasındaki görünümüyle dikkat çeken ismin tarzı ve görünümü sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Film galasındaki görünümüyle dikkat çeken ismin tarzı ve görünümü sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Daha önce mezuniyet balosunda giydiği elbise ve tarzıyla gündem olan Beren Gökyıldız yine sosyal medya gündemine oturdu. 

Bu kez galadaki görünümüyle de benzer tartışmaları alevlendiren oyuncu kullanıcıları ikiye böldü!

Kimileri genç ismin tarzını eleştirirken:

Kimileri genç ismin tarzını eleştirirken:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Kimileri de beğendi:

Kimileri de beğendi:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın