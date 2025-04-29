16 Yaşındaki Beren Gökyıldız'ın Film Galasındaki Tarzı ve Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
16 yaşındaki Beren Gökyıldız, yeni filmi Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları galasındaki tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen isim son haliyle manşetlere yerleşirken tartışma yaratan o kombine ve tepkilere birlikte bakalım!
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“Kızım”, “Anne” ve “Bizim Hikaye” gibi projelerde küçücük yaşına rağmen sergilediği oyunculukla büyük beğeni toplayan Beren Gökyıldız, artık 16 yaşında genç bir yıldız!
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Gözler önünde büyüyen ismin sevenleri ve takipçileriyle paylaştığı pozlar da her seferinde nasıl değiştiğini resmen kanıtlıyor!
Film galasındaki görünümüyle dikkat çeken ismin tarzı ve görünümü sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
Kimileri genç ismin tarzını eleştirirken:
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Kimileri de beğendi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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