onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vatani Görevini Tamamlayan Mert Ramazan Demir'in Yemin Töreninden İlk Kareler Geldi!

Vatani Görevini Tamamlayan Mert Ramazan Demir'in Yemin Töreninden İlk Kareler Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 11:35

Yalı Çapkını dizisi ile 3 sezon boyunca ekran karşısına geçen Mert Ramazan Demir bu süreçte hem canlandırdığı Ferit karakteriyle popülaritesini ikiye katlamış hem de özel hayatındaki hareketliliklerle adından bahsettirmişti.

Nisan ayının başında askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a giden ünlü ismin askerden görüntüleri olay olurken kendisi bugün vatani görevini tamamladı. Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kareler geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afra Saraçoğlu ile başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ile uzun bir süredir ekranlardan ve gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir Ferit Korhan karakteriyle hafızalara yerleşti.

Afra Saraçoğlu ile başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ile uzun bir süredir ekranlardan ve gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir Ferit Korhan karakteriyle hafızalara yerleşti.

3 sezonun ardından, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkınına 101. bölümüyle seyirciye veda etmiş, sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkına da bu süreçte şahitlik etmiştik.

Bir dargın bir barışık devam eden ilişkinin son demleri final dönemine denk gelirken ikili yine ve yeniden yorum yapmaktan kaçınmış ardından da malum haberi almıştık.

Mert Ramazan Demir'in askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a gideceği ortaya çıkmış ve oyuncunun gündeme dülen yeni imajı bir hayli konuşulmuştu.

Mert Ramazan Demir'in askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a gideceği ortaya çıkmış ve oyuncunun gündeme dülen yeni imajı bir hayli konuşulmuştu.

Asker tıraşıyla dikkat çeken ismin askerden kareleri olay olurken yemin töreni de geldi çattı.

Emre Altuğ'un sözünü tuttuğu da geçtiğimiz gece ortaya çıkmış, dizinin Orhan'ı İskenderun'daki törene katılmak için yerini almıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

3 Nisan 2025 tarihinde bedelli askerlik için birliğine teslim olan Demir'in bugün yemin töreni gerçekleşti!

3 Nisan 2025 tarihinde bedelli askerlik için birliğine teslim olan Demir'in bugün yemin töreni gerçekleşti!

Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kareler geldi! Demir'in Yalı Çapkını dizisinde babasını canlandıran Emre Altuğ'un kendisini törende yalnız bırakmadığı ortaya çıkmıştı. 

Bakalım o taraftan da yeni kareler gelecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın