Vatani Görevini Tamamlayan Mert Ramazan Demir'in Yemin Töreninden İlk Kareler Geldi!
Yalı Çapkını dizisi ile 3 sezon boyunca ekran karşısına geçen Mert Ramazan Demir bu süreçte hem canlandırdığı Ferit karakteriyle popülaritesini ikiye katlamış hem de özel hayatındaki hareketliliklerle adından bahsettirmişti.
Nisan ayının başında askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a giden ünlü ismin askerden görüntüleri olay olurken kendisi bugün vatani görevini tamamladı. Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kareler geldi!
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Afra Saraçoğlu ile başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ile uzun bir süredir ekranlardan ve gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir Ferit Korhan karakteriyle hafızalara yerleşti.
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Mert Ramazan Demir'in askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a gideceği ortaya çıkmış ve oyuncunun gündeme dülen yeni imajı bir hayli konuşulmuştu.
3 Nisan 2025 tarihinde bedelli askerlik için birliğine teslim olan Demir'in bugün yemin töreni gerçekleşti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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