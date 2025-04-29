Yorum Yağdı: Dünyaca Ünlü Model ve Oyuncuyla Yan Yana Poz Veren Hazal Filiz Küçükköse Güzelliğiyle Çığır Açtı!
Yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla manşetlere yerleşen Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya gündemine oturdu. Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren isim, bu kez sınırları aşıp New York’ta dünyaca ünlü iki isimle bir araya geldi. Ünlü oyuncunun ünlü iki ismin yanında parladığını söyleyen kullanıcıların yorumları X'e damga vurdu.
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Ekranların zarif ve gizemli güzeli Hazal Filiz Küçükköse, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri.
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Hem günlük hayatında tarzı ve güzelliğiyle hem de ekranlardaki başarısıyla odak noktası olmayı başaran Küçükköse, magazin manşetlerinde zaman zaman gördüğümüz isimlerden biri.
Ünlü bir markanın davetlisi olarak New York'a giden Hazal Filiz Küçükköse dünyaca ünlü iki isimle bir araya geldi!
Gelin birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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