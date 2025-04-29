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Yorum Yağdı: Dünyaca Ünlü Model ve Oyuncuyla Yan Yana Poz Veren Hazal Filiz Küçükköse Güzelliğiyle Çığır Açtı!

Yorum Yağdı: Dünyaca Ünlü Model ve Oyuncuyla Yan Yana Poz Veren Hazal Filiz Küçükköse Güzelliğiyle Çığır Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2025 - 23:16

Yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla manşetlere yerleşen Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya gündemine oturdu. Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren isim, bu kez sınırları aşıp New York’ta dünyaca ünlü iki isimle bir araya geldi. Ünlü oyuncunun ünlü iki ismin yanında parladığını söyleyen kullanıcıların yorumları X'e damga vurdu.

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Ekranların zarif ve gizemli güzeli Hazal Filiz Küçükköse, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri.

Ekranların zarif ve gizemli güzeli Hazal Filiz Küçükköse, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri.

Hem duru güzelliği hem de oyunculuğuyla ekran başındaki izleyicileri kendine hayran bırakan Hazal Filiz Küçükköse, “Deniz Yıldızı”, “Kara Sevda” ve “Rüya” gibi dizilerle ekranların vazgeçilmezi haline gelmiş oyunculardan biri.

Hem günlük hayatında tarzı ve güzelliğiyle hem de ekranlardaki başarısıyla odak noktası olmayı başaran Küçükköse, magazin manşetlerinde zaman zaman gördüğümüz isimlerden biri.

Hem günlük hayatında tarzı ve güzelliğiyle hem de ekranlardaki başarısıyla odak noktası olmayı başaran Küçükköse, magazin manşetlerinde zaman zaman gördüğümüz isimlerden biri.

Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu gibi bilindik isimlerle birlikte rol aldığı Kara Sevda dizisiyle hafızalara yerleşen isim sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ününü genişleten Hazal Filiz Küçükköse şimdi de dünyaca ünlü isimlerle yan yana gelmesiyle sosyal medya gündemine damga vurdu!

Ünlü bir markanın davetlisi olarak New York'a giden Hazal Filiz Küçükköse dünyaca ünlü iki isimle bir araya geldi!

Ünlü bir markanın davetlisi olarak New York'a giden Hazal Filiz Küçükköse dünyaca ünlü iki isimle bir araya geldi!

Yurt dışında gerçekleşen bir etkinlikte boy gösteren Hazal Filiz Küçükköse, oyuncu Sydney Sweeney ve model Emily Ratajkowski ile yan yana geldi.

Ünlü oyuncunun güzelliğine ve Amerikalı iki ismin yanındaki duruşuna X halkından övgü dolu yorumlar yağdı!

Gelin birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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