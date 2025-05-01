Bir Araya Gelen Danla Bilic ve Mika'nın Birbirlerine Olan Benzerlikleri Kullanıcıların Dikkatinden Kaçmadı
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Her hafta yeni bölümünü yayınladığı Danlacast isimli programla gündemi baştan yaratan Danla Bilic'in her videosu ayrı konuşuluyor.
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Geçtiğimiz hafta Orkun Işıtmak'ın YouTube programına konuk olan Mika'nın yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam edilirken ikiliden birlikte paylaşım geldi.
Gelin önce o paylaşıma bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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