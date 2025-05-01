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Bir Araya Gelen Danla Bilic ve Mika'nın Birbirlerine Olan Benzerlikleri Kullanıcıların Dikkatinden Kaçmadı

Bir Araya Gelen Danla Bilic ve Mika'nın Birbirlerine Olan Benzerlikleri Kullanıcıların Dikkatinden Kaçmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2025 - 23:10

Danla Bilic'in YouTube kanalında yayınalanan DanlaCast için bir araya gelen Mika Raun yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi. Estetik işlemleri ve değişimleriyle dikkat çeken ikilinin yan yana yaptığı paylaşımdaki benzerlik dikkat çekerken o paylaşıma yorum yağdı.

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Her hafta yeni bölümünü yayınladığı Danlacast isimli programla gündemi baştan yaratan Danla Bilic'in her videosu ayrı konuşuluyor.

Her hafta yeni bölümünü yayınladığı Danlacast isimli programla gündemi baştan yaratan Danla Bilic'in her videosu ayrı konuşuluyor.

Daha önce Berfu Yenenler, Zeynep Bastık, Blok3, Sefo ve eski sevgilisi rapçi Çakal gibi birçok ünlü ismi programında ağırlayan Danla Bilic'in gelecek günlerde yayınlayacağı bölümde Mika ile sohbetine şahitlik edeceğiz.

Cinsiyet geçişi süreci ve değişimiyle gündeme gelen Mika Raun açıklamalarıyla gündeme damga vururken programın yeni bölümü de büyük merak uyandırdı.

Geçtiğimiz hafta Orkun Işıtmak'ın YouTube programına konuk olan Mika'nın yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam edilirken ikiliden birlikte paylaşım geldi.

Geçtiğimiz hafta Orkun Işıtmak'ın YouTube programına konuk olan Mika'nın yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam edilirken ikiliden birlikte paylaşım geldi.

Mika ve Danla Bilic'in birlikte paylaştıkları video ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İkinin birlikte çektikleri videodaki benzerlikleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı! 

Estetik işlemleri ve değişimleriyle konuşulan ikiliye resmen yorum yağdı.

Gelin önce o paylaşıma bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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