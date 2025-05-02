Hamilelik Kiloları Babaya Gitmiş: Anne Olmaya Gün Sayan Sahra Işık’ın Eşi Son Haliyle Gündem Oldu
Bir dönem voleybol sahalarında parlayan, ardından Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, anne olmak için artık gün sayıyor. 33 haftalık hamile olan Işık, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırırken, eşi İdris Aybirdi’nin aldığı kilolar gündem oldu. Bebek odası hazırlıkları sırasında paylaştıkları video sosyal medyayı salladı.
İşte anne-baba olmak için geri sayıma geçen çiftin gündem olan paylaşımı…
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Voleybolcu kimliğiyle sporseverlerin tanıdığı, 2014 yılında Survivor’a katılmasıyla milyonların dikkatini çeken Sahra Işık, hem hırslı yarışmacı kimliği hem de doğal tavırlarıyla kısa sürede fenomen haline gelmişti.
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Geçtiğimiz yıl bebek müjdesini paylaşan Sahra Işık, Eyfel Kulesi önünden yaptığı cinsiyet açıklamasıyla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.
Ancak videonun asıl olay yaratan kısmı Sahra’nın eşi İdris Aybirdi oldu.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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