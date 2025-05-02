Hamilelik Kiloları Babaya Gitmiş: Anne Olmaya Gün Sayan Sahra Işık’ın Eşi Son Haliyle Gündem Oldu

Bir dönem voleybol sahalarında parlayan, ardından Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, anne olmak için artık gün sayıyor. 33 haftalık hamile olan Işık, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırırken, eşi İdris Aybirdi’nin aldığı kilolar gündem oldu. Bebek odası hazırlıkları sırasında paylaştıkları video sosyal medyayı salladı.

İşte anne-baba olmak için geri sayıma geçen çiftin gündem olan paylaşımı…