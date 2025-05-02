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Hamilelik Kiloları Babaya Gitmiş: Anne Olmaya Gün Sayan Sahra Işık’ın Eşi Son Haliyle Gündem Oldu

Hamilelik Kiloları Babaya Gitmiş: Anne Olmaya Gün Sayan Sahra Işık’ın Eşi Son Haliyle Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.05.2025 - 10:54

Bir dönem voleybol sahalarında parlayan, ardından Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, anne olmak için artık gün sayıyor. 33 haftalık hamile olan Işık, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırırken, eşi İdris Aybirdi’nin aldığı kilolar gündem oldu. Bebek odası hazırlıkları sırasında paylaştıkları video sosyal medyayı salladı. 

İşte anne-baba olmak için geri sayıma geçen çiftin gündem olan paylaşımı…

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Voleybolcu kimliğiyle sporseverlerin tanıdığı, 2014 yılında Survivor’a katılmasıyla milyonların dikkatini çeken Sahra Işık, hem hırslı yarışmacı kimliği hem de doğal tavırlarıyla kısa sürede fenomen haline gelmişti.

Voleybolcu kimliğiyle sporseverlerin tanıdığı, 2014 yılında Survivor’a katılmasıyla milyonların dikkatini çeken Sahra Işık, hem hırslı yarışmacı kimliği hem de doğal tavırlarıyla kısa sürede fenomen haline gelmişti.

Yarışma sonrası ekranlardan kopmayan ve influencer olarak kariyerini sürdüren Işık, bir süredir eşi İdris Aybirdi ile birlikte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Ancak ikilinin ilişkisi her zaman toz pembe değildi. Çift, ilişkilerinin bir döneminde ayrılma noktasına kadar gelmiş, hatta takipçilerine “bitti mi?” dedirtmişti. 

Tüm bu çalkantılara rağmen bağlarını kuvvetlendirmeyi başaran Sahra ve İdris çifti, 2019 yılında evlenerek ilişkilerini resmiyete taşımıştı.

Geçtiğimiz yıl bebek müjdesini paylaşan Sahra Işık, Eyfel Kulesi önünden yaptığı cinsiyet açıklamasıyla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl bebek müjdesini paylaşan Sahra Işık, Eyfel Kulesi önünden yaptığı cinsiyet açıklamasıyla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Anne olmak için sabırsızlanan Işık, şu anda hamileliğinin 33. haftasında. Sosyal medya paylaşımlarında duygusal cümlelerle hamilelik sürecini anlatan Işık, “İçimdeki akvaryumda bir insan büyüyormuş” sözleriyle takipçilerine iç dünyasını açmıştı. 

Doğumun yaklaşmasıyla birlikte çift, bebek odası hazırlıklarına hız verdi. Bu hazırlıkların bir parçası olan ev halleri de doğal bir video ile Instagram’da paylaşıldı.

Ancak videonun asıl olay yaratan kısmı Sahra’nın eşi İdris Aybirdi oldu.

Ancak videonun asıl olay yaratan kısmı Sahra’nın eşi İdris Aybirdi oldu.

Baba adayının belirgin şekilde aldığı kilolar sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. 

Takipçiler, “Sahra yerine kiloları İdris almış”, “Aşerme sadece Sahra’da olmamış gibi”, “Sahra fit kalmış, İdris büyümüş” gibi esprili yorumlarla paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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