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Şansını Zorluyor: Kızılcık Şerbo'nun Olaylı Yıldızı Feyza Civelek Göz Kanatan Dansına Bir Yenisini Daha Ekledi

Şansını Zorluyor: Kızılcık Şerbo'nun Olaylı Yıldızı Feyza Civelek Göz Kanatan Dansına Bir Yenisini Daha Ekledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.05.2025 - 11:38

Feyza Civelek dansıyla yine gündemde! Geçtiğimiz günlerde, Kızılcık Şerbeti ekibinin de yer aldığı doğum günü partisinde Ömer Ünal’ı canlandıran Barış Kılıç’la dansı olay olmuştu. Epey konuşulan bu dans gündemden düşmeden, Feyza Civelek bu kez oyuncu Beren Demirkaya’nın dansına dahil oldu. Performansı beğenmiş olacak ki sosyal medya hesabından paylaşıp “Katılmasam olmazdı” notunu düştü. 

Paylaşım yine sosyal medyada çok konuşuldu. 

İşte detaylar…

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Her hafta reyting rekorları kıran ve son yılların en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti’ni mutlaka bir sahne de olsa izlemişsinizdir.

Her hafta reyting rekorları kıran ve son yılların en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti’ni mutlaka bir sahne de olsa izlemişsinizdir.

Hatırlarsanız dizinin son bölümlerinden birinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun vedası, sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla yangın yerine çevirmişti. Hatta iddialara göre Feyza Civelek'in senarist olan annesi Melis Civelek’le yaşadığı fikir ayrılıkları bu ayrılığı tetiklemişti.

Tabii dizinin sıkı takipçileri bilir, Feyza Civelek’in oyunculuğu da ilk bölümlerden bu yana sık sık eleştiri alıyor. Kendisi ise bu yorumlara karşı zaman zaman susmayı tercih etse de, bazen de oldukça net çıkışlar yapıyor. Oyunculuğunu eleştiren bir izleyiciye verdiği “Çok biliyorsan kendin oyunculuk yap. Sayfamı pis mesajlarınla kirletme, hadi defol!” yanıtı hala hafızalarda.

Bu açıklamayı ve detayları bir önceki içeriğimizde sizlerle paylaşmıştık 👇

Geçtiğimiz günlerde ise rol arkadaşı Barış Kılıç’la olan dansı gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde ise rol arkadaşı Barış Kılıç’la olan dansı gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

Kızılcık Şerbeti ekibinin neredeyse tamamının katıldığı gece, Feyza Civelek’in 30. yaş doğum günü partisiydi. Geceden paylaşılan dans görüntüleri, başta X olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılmıştı. Özellikle dizide Ömer Ünal karakterini canlandıran Barış Kılıç’la olan dans çabası epey konuşulmuş, “göz kanattı” diyen de olmuş, “çok tatlısınız” yazan da. 

Eleştirilerse pek umursanmamış gibi görünüyor…

Çünkü yine dans etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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