Şansını Zorluyor: Kızılcık Şerbo'nun Olaylı Yıldızı Feyza Civelek Göz Kanatan Dansına Bir Yenisini Daha Ekledi

Hatırlarsanız dizinin son bölümlerinden birinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun vedası, sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla yangın yerine çevirmişti. Hatta iddialara göre Feyza Civelek'in senarist olan annesi Melis Civelek’le yaşadığı fikir ayrılıkları bu ayrılığı tetiklemişti.

Tabii dizinin sıkı takipçileri bilir, Feyza Civelek’in oyunculuğu da ilk bölümlerden bu yana sık sık eleştiri alıyor. Kendisi ise bu yorumlara karşı zaman zaman susmayı tercih etse de, bazen de oldukça net çıkışlar yapıyor. Oyunculuğunu eleştiren bir izleyiciye verdiği “Çok biliyorsan kendin oyunculuk yap. Sayfamı pis mesajlarınla kirletme, hadi defol!” yanıtı hala hafızalarda.