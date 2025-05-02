Şansını Zorluyor: Kızılcık Şerbo'nun Olaylı Yıldızı Feyza Civelek Göz Kanatan Dansına Bir Yenisini Daha Ekledi
Feyza Civelek dansıyla yine gündemde! Geçtiğimiz günlerde, Kızılcık Şerbeti ekibinin de yer aldığı doğum günü partisinde Ömer Ünal’ı canlandıran Barış Kılıç’la dansı olay olmuştu. Epey konuşulan bu dans gündemden düşmeden, Feyza Civelek bu kez oyuncu Beren Demirkaya’nın dansına dahil oldu. Performansı beğenmiş olacak ki sosyal medya hesabından paylaşıp “Katılmasam olmazdı” notunu düştü.
Paylaşım yine sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte detaylar…
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Her hafta reyting rekorları kıran ve son yılların en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti’ni mutlaka bir sahne de olsa izlemişsinizdir.
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Geçtiğimiz günlerde ise rol arkadaşı Barış Kılıç’la olan dansı gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.
Çünkü yine dans etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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