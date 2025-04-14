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Kızılcık Şerbeti'nde Torpil İddialarıyla Eleştirilen Feyza Civelek'in 'Kötü Oyunculuğa' Cevabı Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Torpil İddialarıyla Eleştirilen Feyza Civelek'in 'Kötü Oyunculuğa' Cevabı Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2025 - 18:54

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı ve bu sebeple dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'in böyle bir karar verdiği iddia edilirken, Feyza Civelek'in oyunculuğu da eleştiri yağmuruna tutuldu. 

Feyza Civelek'in kendisine oyunculuğuyla ilgili yorumda bulunan bir takipçisine verdiği cevap gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedasının ardından ortalık epey karıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedasının ardından ortalık epey karıştı.

Ayrılık sebebiyle ilgili pek çok iddia atılmasına rağmen en güçlüsü olarak Feyza Civelek'le yaşadığı anlaşmazlık gösterildi. İddiaya göre Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşayan Sibel Taşçıoğlu, dizinin senaristi Melis Civelek tarafından kadrodan çıkarıldı. Bu iddialar hem Melis Civelek hem Feyza Civelek tarafından yalanlansa da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Feyza Civelek'in kötü bulunan oyunculuğu eleştirilere yol açtı.

Feyza Civelek'in kötü bulunan oyunculuğu eleştirilere yol açtı.

Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılmasının ardından oyunculuğu eleştirilen ve daha önce torpil iddialarıyla gündeme gelen Feyza Civelek konuşulmaya başladı. Sosyal medyada sık sık oyunculuğu hakkında yorumlar yapılan Civelek'e bir takipçisi 'Dizinin kalitesini yedin bitirdin. Senin yüzünden diziden soğuyoruz torpilli seni. Mimiklerin, hareketlerin berbat bir oyuncusun. Final yapsa da kurtulsak senden.' diye mesaj attı.

Feyza Civelek'in kendisine gelen bu mesaja verdiği cevap gündem oldu.

Feyza Civelek'in kendisine gelen bu mesaja verdiği cevap gündem oldu.

Civelek, 'Bana bak, sen ne cüretle bana böyle şeyler yazabiliyorsun? Beni tüm Türkiye beğeniyor, seviyor. Senin gibi gereksizler beğenmese hiç umurumda değil :) Çok biliyorsan kendin oyunculuk yap, senin gibi kötü niyetli ve cahil insanlardan yoruldum. O zaman diziyi izleme, bir daha sayfamı pis mesajlarınla kirletme hadi defol!' diye cevap verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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