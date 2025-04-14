Kızılcık Şerbeti'nde Torpil İddialarıyla Eleştirilen Feyza Civelek'in 'Kötü Oyunculuğa' Cevabı Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı ve bu sebeple dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'in böyle bir karar verdiği iddia edilirken, Feyza Civelek'in oyunculuğu da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Feyza Civelek'in kendisine oyunculuğuyla ilgili yorumda bulunan bir takipçisine verdiği cevap gündem oldu.