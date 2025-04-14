Kızılcık Şerbeti'nde Torpil İddialarıyla Eleştirilen Feyza Civelek'in 'Kötü Oyunculuğa' Cevabı Gündem Oldu
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı ve bu sebeple dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'in böyle bir karar verdiği iddia edilirken, Feyza Civelek'in oyunculuğu da eleştiri yağmuruna tutuldu.
Feyza Civelek'in kendisine oyunculuğuyla ilgili yorumda bulunan bir takipçisine verdiği cevap gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedasının ardından ortalık epey karıştı.
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Feyza Civelek'in kötü bulunan oyunculuğu eleştirilere yol açtı.
Feyza Civelek'in kendisine gelen bu mesaja verdiği cevap gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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