Survivor All Star'da Türkiye'ye Gidiş Ödülünü Kazanan İlk İsim Belli Oldu!
Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün acil durum konseyinde herkesi çok heyecanlandıran bir sürprizi açıkladı. Ödül oyununu kazanacak olan yarışmacıların 24 saatliğine Türkiye'ye götürüleceği duyuruldu. Survivor tarihine geçen ödül oyununun ilk kazanan ismi de belli oldu.
Peki Türkiye biletini kazanan ilk yarışmacı kim oldu?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.
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Survivor tarihinde daha önce görülmeyen ödül dün geceye damgasını vurdu.
Topları dengede tutup düşürmeme oyununda sona kalan iki isim Batuhan ile İsmail Balaban oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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