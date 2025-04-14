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Survivor All Star'da Türkiye'ye Gidiş Ödülünü Kazanan İlk İsim Belli Oldu!

Survivor All Star'da Türkiye'ye Gidiş Ödülünü Kazanan İlk İsim Belli Oldu!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.04.2025 - 13:25

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün acil durum konseyinde herkesi çok heyecanlandıran bir sürprizi açıkladı. Ödül oyununu kazanacak olan yarışmacıların 24 saatliğine Türkiye'ye götürüleceği duyuruldu. Survivor tarihine geçen ödül oyununun ilk kazanan ismi de belli oldu. 

Peki Türkiye biletini kazanan ilk yarışmacı kim oldu?

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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.

Yarışmacıla zorlu ada hayatı ve parkurlarla mücadele ederken Acun Ilıcalı'dan motivasyon kaynağı gibi bir açıklama geldi. İki farklı takımda mücadele eden yarışmacıların hayalini gerçekleştirilecek sürprizle birlikte yeni ödül oyunu duyuruldu. 

Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, ödül oyununu kazanan kişileri 24 saatliğine Türkiye'ye götüreceğini ifade etti.

Bir günlüğüne sevdikleriyle hasret giderebileceklerini öğrenen yarışmacılar çok heyecanlandı.

Survivor tarihinde daha önce görülmeyen ödül dün geceye damgasını vurdu.

Survivor tarihinde daha önce görülmeyen ödül dün geceye damgasını vurdu.

Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyunda sağlam bir çıkış yapan Ünlüler takımı yarışmayı 8-7 kazanıp dokunulmazlığın sahibi oldu.

Dokunulmazlığı elde eden All Star yarışmacıları daha sonra top düşürmeme oyunuyla karşı karşıya geldi.

Topları dengede tutup düşürmeme oyununda sona kalan iki isim Batuhan ile İsmail Balaban oldu.

Topları dengede tutup düşürmeme oyununda sona kalan iki isim Batuhan ile İsmail Balaban oldu.

Yoğun bir odaklanma ve denge gerektiren oyununun kazanan isim ise Batuhan oldu.

Böylelikle Batuhan Türkiye'ye gitmeyi garantileyen ilk yarışmacı oldu. Batuhan ödülü kazanmasının sevinciyle büyük bir duygusallık yaşadı.

O anları da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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