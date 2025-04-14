Döner Dönmez Tutuklanacak Olan Hikmet'in Survivor'da 'Türkiye' Ödülünde Oyunu Bırakması Dikkat Çekti
Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı bulunuyor. Daha önce hapis cezasına çarptırılan ve bir süre cezaevinde yatmasının ardından denetimli serbestlikle serbest bırakılan Hikmet, yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katılmıştı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre iki yeni suça karışan Hikmet'in '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacağı öğrenilmişti.
Survivor'da 24 saatliğine Türkiye'ye gelme ödülünü duyan Hikmet'in yarışmayı anında bırakması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
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Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında yakalama kararı bulunuyor.
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Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı, Survivor'da ödül oyununu kazanan yarışmacıların 24 saatliğine Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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