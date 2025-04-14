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Döner Dönmez Tutuklanacak Olan Hikmet'in Survivor'da 'Türkiye' Ödülünde Oyunu Bırakması Dikkat Çekti

Döner Dönmez Tutuklanacak Olan Hikmet'in Survivor'da 'Türkiye' Ödülünde Oyunu Bırakması Dikkat Çekti

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2025 - 18:09

Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı bulunuyor. Daha önce hapis cezasına çarptırılan ve bir süre cezaevinde yatmasının ardından denetimli serbestlikle serbest bırakılan Hikmet, yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katılmıştı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre iki yeni suça karışan Hikmet'in '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacağı öğrenilmişti.

Survivor'da 24 saatliğine Türkiye'ye gelme ödülünü duyan Hikmet'in yarışmayı anında bırakması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

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Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Daha önce hüküm giyen ve cezaevinde bir süre yatmasının ardından denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Yurt dışı yasağının kalkmasıyla Survivor'a katılan Hikmet'in iki yeni suça karıştığı ortaya çıktı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre iki yeni suça karışan Hikmet hakkında '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklama kararı alındı.

Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı, Survivor'da ödül oyununu kazanan yarışmacıların 24 saatliğine Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı, Survivor'da ödül oyununu kazanan yarışmacıların 24 saatliğine Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Türkiye ödülünü kendisi açısından riskli bulan Hikmet'in oyundaki tavrı dikkatlerden kaçmadı. Hikmet, oyun başlar başlamaz elindeki topları bilerek yere düşürdü.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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