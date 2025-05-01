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Ajda Pekkan'ı Hiç Böyle Görmediniz: 1 Mayıs'ta İşçi Oldu!

Ajda Pekkan'ı Hiç Böyle Görmediniz: 1 Mayıs'ta İşçi Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.05.2025 - 14:42

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bambaşka bir şekilde kutladı. Estetikleri, sahne şovları ve genç kalışıyla sık sık gündeme gelen Pekkan, bu kez yapay zeka ile karşımıza çıktı. Sosyal medyada paylaştığı “işçi Ajda” görselleri olay oldu. 

Doktor, temizlikçi, çiftçi, besici ve hatta demirci olarak karşımıza çıkan Ajda Pekkan, “Her meslek kutsaldır” mesajıyla yine farkını konuşturdu.

Gelin birlikte bakalım.

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Yıllardır sahnelerin değişmeyen ismi, enerjisiyle gençlere taş çıkartan Ajda Pekkan'ı tanımayanınız yoktur.

Yıllardır sahnelerin değişmeyen ismi, enerjisiyle gençlere taş çıkartan Ajda Pekkan'ı tanımayanınız yoktur.

Işıltılı sahne kıyafetleri, zamansız güzelliği ve estetikleriyle sık sık konuşulan Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazini süslüyor.

Bu kez işçi kimlikleriyle karşımıza çıktı. Hem de öyle böyle değil! Yapay zekayla oluşturulan bu karelerde Pekkan'ı bir gün doktor önlüğüyle görüyorsunuz, bir başka karede elinde kürekle tarlada…

Bu sıra dışı 1 Mayıs kutlaması, sosyal medyada adeta viral oldu.

Bu sıra dışı 1 Mayıs kutlaması, sosyal medyada adeta viral oldu.

Doktor Ajda”, “Temizlikçi Ajda”, “Çiftçi Ajda”, “Besici Ajda” ve “Demirci Ajda” gibi birbirinden farklı işçi statüsünde karşımıza çıkan Pekkan bu karelerle, “Her emek kutsaldır” mesajını verdi.

Yapay zeka yardımıyla oluşturulan bu konsep kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İşte o paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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