Ajda Pekkan'ı Hiç Böyle Görmediniz: 1 Mayıs'ta İşçi Oldu!

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bambaşka bir şekilde kutladı. Estetikleri, sahne şovları ve genç kalışıyla sık sık gündeme gelen Pekkan, bu kez yapay zeka ile karşımıza çıktı. Sosyal medyada paylaştığı “işçi Ajda” görselleri olay oldu.

Doktor, temizlikçi, çiftçi, besici ve hatta demirci olarak karşımıza çıkan Ajda Pekkan, “Her meslek kutsaldır” mesajıyla yine farkını konuşturdu.

Gelin birlikte bakalım.