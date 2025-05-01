Ajda Pekkan'ı Hiç Böyle Görmediniz: 1 Mayıs'ta İşçi Oldu!
Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bambaşka bir şekilde kutladı. Estetikleri, sahne şovları ve genç kalışıyla sık sık gündeme gelen Pekkan, bu kez yapay zeka ile karşımıza çıktı. Sosyal medyada paylaştığı “işçi Ajda” görselleri olay oldu.
Doktor, temizlikçi, çiftçi, besici ve hatta demirci olarak karşımıza çıkan Ajda Pekkan, “Her meslek kutsaldır” mesajıyla yine farkını konuşturdu.
Gelin birlikte bakalım.
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Yıllardır sahnelerin değişmeyen ismi, enerjisiyle gençlere taş çıkartan Ajda Pekkan'ı tanımayanınız yoktur.
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Bu sıra dışı 1 Mayıs kutlaması, sosyal medyada adeta viral oldu.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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