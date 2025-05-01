Arzu Sabancı'dan Sonunda Onay Geldi mi? Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den Evlilik Sorusuna Yeşil Işık!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Her ne kadar ilişkileri tam gaz devam etse de çiftin sessizliği, dedikoduların daha da büyümesine neden olmuştu. En son Maldivler tatiliyle bu iddialara cevap gibi fotoğraflar paylaşan Erçel, aşkını gözler önüne sermişti.

Son olarak tatil dönüşü havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, uzun zaman sonra ayrılık söylentilerine ilk kez bu kadar net bir şekilde yanıt verdi. Hakan Sabancı evlilik sorusunu da yanıtsız bırakmadı ve kapının aralık olduğunu itiraf etti.

İşte detaylar...