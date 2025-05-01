Arzu Sabancı'dan Sonunda Onay Geldi mi? Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den Evlilik Sorusuna Yeşil Işık!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Her ne kadar ilişkileri tam gaz devam etse de çiftin sessizliği, dedikoduların daha da büyümesine neden olmuştu. En son Maldivler tatiliyle bu iddialara cevap gibi fotoğraflar paylaşan Erçel, aşkını gözler önüne sermişti.
Son olarak tatil dönüşü havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, uzun zaman sonra ayrılık söylentilerine ilk kez bu kadar net bir şekilde yanıt verdi. Hakan Sabancı evlilik sorusunu da yanıtsız bırakmadı ve kapının aralık olduğunu itiraf etti.
İşte detaylar...
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Oyunculuğa ilk olarak Güneş'in kızları dizileriyle adım atan Hande Erçel, güzelliğiyle olduğu kadar zaman zaman tartışmalara açık oyunculuğuyla da gündemde kalmayı başarıyor.
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Maldivler rotası çiftin aşk hayatında “ayrıldılar mı?” sorularının iyice ayyuka çıktığı bir döneme denk geldi.
3 yıldır sevgili olan çiftimizin evlilik düşündüğü ancak Arzu Sabancı'nın oyuncu gelin istemediği de iddia edilmişti hatırlarsanız.
“Siz hani artık havalimanına gelmeyecektiniz?” diyerek muhabirlerle şakalaşan ikili, ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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