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Arzu Sabancı'dan Sonunda Onay Geldi mi? Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den Evlilik Sorusuna Yeşil Işık!

Arzu Sabancı'dan Sonunda Onay Geldi mi? Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den Evlilik Sorusuna Yeşil Işık!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.05.2025 - 10:25

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Her ne kadar ilişkileri tam gaz devam etse de çiftin sessizliği, dedikoduların daha da büyümesine neden olmuştu. En son Maldivler tatiliyle bu iddialara cevap gibi fotoğraflar paylaşan Erçel, aşkını gözler önüne sermişti. 

Son olarak tatil dönüşü havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, uzun zaman sonra ayrılık söylentilerine ilk kez bu kadar net bir şekilde yanıt verdi. Hakan Sabancı evlilik sorusunu da yanıtsız bırakmadı ve kapının aralık olduğunu itiraf etti. 

İşte detaylar...

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Oyunculuğa ilk olarak Güneş'in kızları dizileriyle adım atan Hande Erçel, güzelliğiyle olduğu kadar zaman zaman tartışmalara açık oyunculuğuyla da gündemde kalmayı başarıyor.

Oyunculuğa ilk olarak Güneş'in kızları dizileriyle adım atan Hande Erçel, güzelliğiyle olduğu kadar zaman zaman tartışmalara açık oyunculuğuyla da gündemde kalmayı başarıyor.

Şöhret basamaklarını hızlı çıkan Erçel, Sen Çal Kapımı, Halka, Siyah İnci gibi birçok dizide yer aldı, son olarak da Barış Arduç ile birlikte rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle dikkat çekmişti. 

Film oyunculuğu deneyimiyle izleyiciden bu kez olumlu yorumlar almayı başaran Erçel’in yükselen enerjisi sosyal medya paylaşımlarına da yansıyordu. 

Ancak bir süredir gözlerden uzak kalan güzel oyuncu, menajeri Ayşe Barım için yaptığı paylaşımdan sonra ortalıktan kaybolmuştu. Ta ki Maldivler tatilinden peş peşe fotoğraflar paylaşana kadar…

Maldivler rotası çiftin aşk hayatında “ayrıldılar mı?” sorularının iyice ayyuka çıktığı bir döneme denk geldi.

Maldivler rotası çiftin aşk hayatında “ayrıldılar mı?” sorularının iyice ayyuka çıktığı bir döneme denk geldi.

Özellikle Hakan Sabancı’nın doğum gününde saatlerce paylaşım yapmayan Hande Erçel hepimizi 'ayrıldılar mı?' diye düşünmeye itmişti. Ancak geç de olsa paylaşım yapınca iddialar bir süre rafa kalkmıştı. 

Kısa süre sonra ise tekrar iddialar konuşulmaya başlanmıştı. Erçel son olarak geçtiğimiz günlerde Maldivler'e tatile gitti ve paylaşımlarına Hakan Sabancı’yı da ekleyerek söylentilere noktayı koymuş oldu.

3 yıldır sevgili olan çiftimizin evlilik düşündüğü ancak Arzu Sabancı'nın oyuncu gelin istemediği de iddia edilmişti hatırlarsanız.

3 yıldır sevgili olan çiftimizin evlilik düşündüğü ancak Arzu Sabancı'nın oyuncu gelin istemediği de iddia edilmişti hatırlarsanız.

Bilenler bilir Erçel hakkında 'İstenmeyen gelin' iddiası magazinde uzunca bir süre konuşulmuştu. Hatta güzel oyuncu, Paris Moda Haftası’nda Donatella Versace ile poz verirken övgüleri toplamış, Arzu Sabancı’nın da bu fotoğraflardan birine kalp bırakması “yumuşama sinyali mi?” sorularını beraberinde getirmişti.

Arzu Sabancı yumuşadı mı bilinmez çiftin evlilik düşündüğü iyice kesinleşti. Maldivler tatilinden dönen çift, İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerle sohbet etti.

“Siz hani artık havalimanına gelmeyecektiniz?” diyerek muhabirlerle şakalaşan ikili, ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Siz hani artık havalimanına gelmeyecektiniz?” diyerek muhabirlerle şakalaşan ikili, ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk önce Sabancı sözü aldı: “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, nedenini anlamıyorum.” dedi. Ardından Erçel de 'Gördüğünüz gibi ilişkimiz gayet yolunda' diye konuştu.

Evlilik de soruldu tabii. Hakan Sabancı “Şimdilik sadece konuşuyoruz.” şeklinde yanıt verdi.  Ünlü oyuncu ise gülümsemekle yetindi.

Bakalım o müjdeli haber kısa bir süre sonra gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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