İlk Tepki Metin Akdülger'den Geldi: 30 Yıla Kadar Hapsi İstenen Menajeri Ayşe Barım'ı Unutmadı!
Geçtiğimiz gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan hakkında iddianame düzenlenen Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendiği ortaya çıkmıştı.
Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlüler sessizliğini korurken, ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den geldi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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27 Ocak’tan beri tutuklu olarak yargılanan Ayşe Barım hakkında istenen ceza geçtiğimiz gün belli olmuştu.
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Geçtiğimiz saatlerde ise iddianamede dizi ve film sektöründe yer alan birçok ünlü oyuncunun adının geçtiği ortaya çıkmıştı.
Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği ünlü isimler sessizliğini korurken, yaşananlara dair ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den geldi.
Ayrıca Ozan Gündoğdu isimli X kullanıcısının iddianameyi okuduğunu ve hiçbir şey bulamadığını vurguladığı tweet'i de hikayesinde paylaştı. 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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