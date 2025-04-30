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İlk Tepki Metin Akdülger'den Geldi: 30 Yıla Kadar Hapsi İstenen Menajeri Ayşe Barım'ı Unutmadı!

İlk Tepki Metin Akdülger'den Geldi: 30 Yıla Kadar Hapsi İstenen Menajeri Ayşe Barım'ı Unutmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2025 - 16:39

Geçtiğimiz gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan hakkında iddianame düzenlenen Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendiği ortaya çıkmıştı. 

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlüler sessizliğini korurken, ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den geldi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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27 Ocak’tan beri tutuklu olarak yargılanan Ayşe Barım hakkında istenen ceza geçtiğimiz gün belli olmuştu.

27 Ocak’tan beri tutuklu olarak yargılanan Ayşe Barım hakkında istenen ceza geçtiğimiz gün belli olmuştu.

Sinema ve dizi sektöründe birçok oyuncunu menajerliğini yapan ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme geldikten sonra, Gezi Parkı eylemleri sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Barım'ın 'hükümeti ortadan kaldırmak' amacıyla menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirdiği ve oyuncuların toplumdaki etkisi ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içinde olduğu iddia edilmiş, tutuklama kararı verilmişti. 

Geçtiğimiz gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan hakkında iddianame düzenlenen Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapis istendi.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ise iddianamede dizi ve film sektöründe yer alan birçok ünlü oyuncunun adının geçtiği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise iddianamede dizi ve film sektöründe yer alan birçok ünlü oyuncunun adının geçtiği ortaya çıkmıştı.

oyuncuların talimatla Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve Twitter paylaşımları yaptığı iddia edildi. 

Ali Atay, Zafer Algöz, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Şükran Ovalı, Nejat İşler, Birce Akalay, Ezgi Mola, Hande Erçel gibi oyuncuların Barım'ın talimatıyla Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve Twitter paylaşımları yaptığı öne sürüldü.

Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği ünlü isimler sessizliğini korurken, yaşananlara dair ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den geldi.

Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği ünlü isimler sessizliğini korurken, yaşananlara dair ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den geldi.

Sözlerine, 'Neredeyse dört aydır süren kabus artarak devam ediyor, hem de katlanarak...

Hayatında bir kez bile görmemiş, tanışmamış, hakkında bir fikri olmayan cemi cümlenin hakaretlerine, asılsız yorumlarına maruz kala kala hem de.

İnsanın kendini anlatması ne zormuş meğer hiçbir fikri olmayana. Herkes sizden iyi biliyor çalıştığınız ortamı, patronunuzu, insanları… Herkes işin erbabı. Kesin öyledir, doğrudur, sen bilmiyorsundur… Bunları kaç kez duydum söylesem şaşarsınız… Alakalı, alakasız kimselerden, en uzak meslek gruplarından.' diyerek başlayan Metin Akdülger, 

'Arkadaşlar, ben, biz, canım çalışma arkadaşlarım… Biz ne yaşıyoruz aylardır en ufak bir fikriniz dahi olamaz. Bizim sevdiğimiz, saydığımız, biriciğimiz yok yere duvarların ardında aylardır… Tek bir politik söylemine denk gelmediğim, tek bir yönlendirmesine şahit olmadığım kadın aylardır hak etmediği pek çok iftira ve suçlamayla sosyal medyada herkesin ağzına sakız olmuş durumda.

Arkadaşlar, bu bir hayal değil, bu bir yanılsama değil, bu sizlerin ağzına sakız olacak, boş masalarınızı, boş sohbetlerinizi şenlendirecek, sosyal medyalarınızda müthiş muhalif ya da anti muhalifliğinizi gösterecek bir mesele değil.

Bu gerçek bir insanın, vizyoner, başarılı, aklıyla zekasıyla bir sektörde yer edinmiş bir kadının gerçek hayatı. Ve bu hayat yok yere asılsız iddialarla ayaklar altına alınmaya çalışıyor.

Ayşe Barım yalnız değil, biz varız; çalışanları yanında ona emek verenler, onun emek verdikleri, sevenleri… Ayşe Barım sadece işini yapmaya odaklı, onu da çok iyi yapmaya odaklı, etrafındakileri de ancak ve ancak sadece işinin en iyisini yapmaya teşvik eden bir menajerdir. Bunun ötesi yoktur, artık susun, bu kadına attığınız yalan dolan iftiraları, savları bırakın' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Ozan Gündoğdu isimli X kullanıcısının iddianameyi okuduğunu ve hiçbir şey bulamadığını vurguladığı tweet'i de hikayesinde paylaştı. 👇

Ayrıca Ozan Gündoğdu isimli X kullanıcısının iddianameyi okuduğunu ve hiçbir şey bulamadığını vurguladığı tweet'i de hikayesinde paylaştı. 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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