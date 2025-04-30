İlk Tepki Metin Akdülger'den Geldi: 30 Yıla Kadar Hapsi İstenen Menajeri Ayşe Barım'ı Unutmadı!

Sözlerine, 'Neredeyse dört aydır süren kabus artarak devam ediyor, hem de katlanarak...

Hayatında bir kez bile görmemiş, tanışmamış, hakkında bir fikri olmayan cemi cümlenin hakaretlerine, asılsız yorumlarına maruz kala kala hem de.

İnsanın kendini anlatması ne zormuş meğer hiçbir fikri olmayana. Herkes sizden iyi biliyor çalıştığınız ortamı, patronunuzu, insanları… Herkes işin erbabı. Kesin öyledir, doğrudur, sen bilmiyorsundur… Bunları kaç kez duydum söylesem şaşarsınız… Alakalı, alakasız kimselerden, en uzak meslek gruplarından.' diyerek başlayan Metin Akdülger,

'Arkadaşlar, ben, biz, canım çalışma arkadaşlarım… Biz ne yaşıyoruz aylardır en ufak bir fikriniz dahi olamaz. Bizim sevdiğimiz, saydığımız, biriciğimiz yok yere duvarların ardında aylardır… Tek bir politik söylemine denk gelmediğim, tek bir yönlendirmesine şahit olmadığım kadın aylardır hak etmediği pek çok iftira ve suçlamayla sosyal medyada herkesin ağzına sakız olmuş durumda.

Arkadaşlar, bu bir hayal değil, bu bir yanılsama değil, bu sizlerin ağzına sakız olacak, boş masalarınızı, boş sohbetlerinizi şenlendirecek, sosyal medyalarınızda müthiş muhalif ya da anti muhalifliğinizi gösterecek bir mesele değil.

Bu gerçek bir insanın, vizyoner, başarılı, aklıyla zekasıyla bir sektörde yer edinmiş bir kadının gerçek hayatı. Ve bu hayat yok yere asılsız iddialarla ayaklar altına alınmaya çalışıyor.

Ayşe Barım yalnız değil, biz varız; çalışanları yanında ona emek verenler, onun emek verdikleri, sevenleri… Ayşe Barım sadece işini yapmaya odaklı, onu da çok iyi yapmaya odaklı, etrafındakileri de ancak ve ancak sadece işinin en iyisini yapmaya teşvik eden bir menajerdir. Bunun ötesi yoktur, artık susun, bu kadına attığınız yalan dolan iftiraları, savları bırakın' açıklamasında bulundu.