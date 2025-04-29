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Grup Seks Yapanları Eleştirmediğini Söyleyen Melis İşiten'in Açıklaması Tartışma Yarattı!

Grup Seks Yapanları Eleştirmediğini Söyleyen Melis İşiten'in Açıklaması Tartışma Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2025 - 14:00

Adil Yıldırım'ın 'Neyin Peşindesin' isimli podcast programına konuk olan Melis İşiten, grup seks açıklamasıyla dikkat çekti. Grup seks yapanları eleştirmediğini fakat kendisinin sıcak bakmadığını ve yapamayacağını söyleyen İşiten'in açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.

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2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten, ilk etapta aile hayatıyla dikkat çekmiş, büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten, ilk etapta aile hayatıyla dikkat çekmiş, büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

İkilinin uzun yıllar boyunca imrenerek bakılan aşkı, 2019 yılında sona erdi. Fakat kızları Ada için düzenli olarak bir araya gelen, dost kalmayı da başaran Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, boşandıktan sonra da aile hayatını sürdüren ve övgü toplayan eski aşıklardan oldu. 

Boşanmadan sonra kendi kariyerine daha çok ağırlık veren Melis İşiten'i birçok projede gördük. Bir yandan oyunculuğa devam eden İşiten, bir yandan da YouTube'a çektiği Melis İşiten'le Zaten Şov programıyla öne çıktı. 

Birbirinden ünlü isimleri konuk eden İşiten, samimi sohbetleriyle magazin gündemine de yerleşti. Kimi zaman sohbetlerinin konusu ve gidişatı tepkiye sebep oldu fakat cana yakın tavrından bir an olsun ödün vermedi.

Geçtiğimiz saatlerde ise konuk almadı, bu sefer kendisi konuk olarak Adil Yıldırım'ın podcast programına gitti.

Geçtiğimiz saatlerde ise konuk almadı, bu sefer kendisi konuk olarak Adil Yıldırım'ın podcast programına gitti.

'Neyin Peşindesin' isimli programda son zamanların dikkat çeken ismi, 'aşk doktoru' olarak anılan Adil Yıldırım'la sohbet eden Melis İşiten grup seks açıklamasıyla gözleri üzerine topladı. 

Adil Yıldırım'ın, 'En garip gelen fantezi nedir? Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum dediğin şey nedir?' sorusuna, 'Ben net söyleyebilirim, romantik bir kelime karşılığı var mı bilmiyorum ama ben birkaç kişinin bir arada sevişmesini kabul edemiyorum' dedi. 

'Grup seks yani? Baya kalabalık bir ortam, tribün ortamı mı?' diyerek konuyu açan Adil Yıldırım'a ise 'Şimdi gülüyorum diye beni linçleyecekler ama birkaç kişinin bir arada ortak bir deneyim yaşamasına ben karşıyım. Şöyle karşıyım, ben partnerimden geldiğinde karşıyım. Ben çok kıskanırım, bunu halledemem. Yapanları eleştirmiyorum, herkesin kendi deneyimi ' açıklamasında bulundu.

Adil Yıldırım, "Bahsettiğin swinger gibi bir şey" dediğinde utanan Melis İşiten, "Bakın ben bu kelimeleri kullanmıyorum" diyerek kahkaha attı.

Melis İşiten'in bu durumu normal bulmamasına rağmen, "Yapanları eleştirmiyorum" diyerek diretmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Melis İşiten'in bu durumu normal bulmamasına rağmen, "Yapanları eleştirmiyorum" diyerek diretmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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