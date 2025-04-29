Grup Seks Yapanları Eleştirmediğini Söyleyen Melis İşiten'in Açıklaması Tartışma Yarattı!

İkilinin uzun yıllar boyunca imrenerek bakılan aşkı, 2019 yılında sona erdi. Fakat kızları Ada için düzenli olarak bir araya gelen, dost kalmayı da başaran Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, boşandıktan sonra da aile hayatını sürdüren ve övgü toplayan eski aşıklardan oldu.

Boşanmadan sonra kendi kariyerine daha çok ağırlık veren Melis İşiten'i birçok projede gördük. Bir yandan oyunculuğa devam eden İşiten, bir yandan da YouTube'a çektiği Melis İşiten'le Zaten Şov programıyla öne çıktı.

Birbirinden ünlü isimleri konuk eden İşiten, samimi sohbetleriyle magazin gündemine de yerleşti. Kimi zaman sohbetlerinin konusu ve gidişatı tepkiye sebep oldu fakat cana yakın tavrından bir an olsun ödün vermedi.