Grup Seks Yapanları Eleştirmediğini Söyleyen Melis İşiten'in Açıklaması Tartışma Yarattı!
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2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten, ilk etapta aile hayatıyla dikkat çekmiş, büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.
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Geçtiğimiz saatlerde ise konuk almadı, bu sefer kendisi konuk olarak Adil Yıldırım'ın podcast programına gitti.
Adil Yıldırım, "Bahsettiğin swinger gibi bir şey" dediğinde utanan Melis İşiten, "Bakın ben bu kelimeleri kullanmıyorum" diyerek kahkaha attı.
Melis İşiten'in bu durumu normal bulmamasına rağmen, "Yapanları eleştirmiyorum" diyerek diretmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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