Taciz İddiasına Sessiz Kalmadı: Öğrencilerin Yaşadıklarını Öğrenen Hadise Dans Fabrika'yla İlişiğini Kesti!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/hadis...
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en meşhur dans eğitim okullarından birinde taciz, mobbing ve psikolojik şiddet iddiaları patlak vermişti. İddiaların odağındaki okul ise Dans Fabrika'ydı. Dans Fabrika'dan bir yalanlama gelmişti fakat sahne koreografisini Dans Fabrika'nın kurucusu Ömer Yeşilbaş'ın planladığı öğrenilen Hadise konuyla ilgili hareket geçmeye karar verdi.
Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, dansçılarıyla durumu görüştükten sonra tacize kayıtsız kalmamakta karar kılan Hadise Dans Fabrika ve kurucusu Ömer Yeşilbaş ile ilişiğini kesti.
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Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin en büyük ve en meşhur dans eğitim okullarından birinde yaşanan sistematik istismar, mobbing ve taciz iddiaları gündeme oturmuştu.
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Birçok ünlü ismin de olduğu gibi Hadise'nin de sahnedeki dans koreografilerini planlayan Dans Fabrika ve kurucusu Ömer Yeşilbaş'tı.
Kendisiyle birlikte sahne alan ve 'Dans Fabrika'da çalışan dansçılarını aradı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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