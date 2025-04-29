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Taciz İddiasına Sessiz Kalmadı: Öğrencilerin Yaşadıklarını Öğrenen Hadise Dans Fabrika'yla İlişiğini Kesti!

Taciz İddiasına Sessiz Kalmadı: Öğrencilerin Yaşadıklarını Öğrenen Hadise Dans Fabrika'yla İlişiğini Kesti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2025 - 14:20

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en meşhur dans eğitim okullarından birinde taciz, mobbing ve psikolojik şiddet iddiaları patlak vermişti. İddiaların odağındaki okul ise Dans Fabrika'ydı. Dans Fabrika'dan bir yalanlama gelmişti fakat sahne koreografisini Dans Fabrika'nın kurucusu Ömer Yeşilbaş'ın planladığı öğrenilen Hadise konuyla ilgili hareket geçmeye karar verdi. 

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, dansçılarıyla durumu görüştükten sonra tacize kayıtsız kalmamakta karar kılan Hadise Dans Fabrika ve kurucusu Ömer Yeşilbaş ile ilişiğini kesti.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/hadis...
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Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin en büyük ve en meşhur dans eğitim okullarından birinde yaşanan sistematik istismar, mobbing ve taciz iddiaları gündeme oturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin en büyük ve en meşhur dans eğitim okullarından birinde yaşanan sistematik istismar, mobbing ve taciz iddiaları gündeme oturmuştu.

X'te, #DansEğitimiDeğilİstismar etiketiyle patlak veren konu, kurumda öğrenci ve eğitmen olan birçok kadın dansçının peş peşe açıklamalarda bulunmasına, yaşadıklarını anlatmasına sebep olmuştu. 

Bir öğrencinin yaşadıklarını anlatmasıyla başlayan süreç, diğer mağdurların da cesaret bulup konuşmasıyla daha da büyüdü. Öğrenciler, uzun süredir psikolojik baskı altında olduklarını ve susturulduklarını vurgulamıştı. İddianın odağındaki dans eğitim okulu ise Dans Fabrika'ydı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birçok ünlü ismin de olduğu gibi Hadise'nin de sahnedeki dans koreografilerini planlayan Dans Fabrika ve kurucusu Ömer Yeşilbaş'tı.

Birçok ünlü ismin de olduğu gibi Hadise'nin de sahnedeki dans koreografilerini planlayan Dans Fabrika ve kurucusu Ömer Yeşilbaş'tı.

Sahnedeki muazzam dans şovlarıyla her konserinde büyük övgü toplayan ünlü şarkıcı Hadise, taciz iddialarını duyunca kayıtsız kalamadı.

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, iddiaları duyar duymaz harekete geçmeye karar verdi.

Kendisiyle birlikte sahne alan ve 'Dans Fabrika'da çalışan dansçılarını aradı.

Kendisiyle birlikte sahne alan ve 'Dans Fabrika'da çalışan dansçılarını aradı.

Dansçılarına, sosyal medyada hızla yayılan psikolojik şiddet, mobbing ve taciz iddialarının doğru olup olmadığını sorduğu öğrenilen Hadise'nin dansçılarının birkaçının durumu kabul ettiği ve doğruladığı ortaya çıktı.

Yaşanılanları öğrendikten sonra kayıtsız kalamayan Hadise, hem Dans Fabrika hem de Ömer Yeşilbaş'la ilişiğini kesti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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