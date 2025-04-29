Ünlü Menajer Ayşe Barım Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu: 30 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan iddianame düzenlendi. Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapis isteniyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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Başsavcılığın onayladığı iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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