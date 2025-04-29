onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Ünlü Menajer Ayşe Barım Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu: 30 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Ünlü Menajer Ayşe Barım Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu: 30 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.04.2025 - 19:14

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan iddianame düzenlendi. Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapis isteniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barım’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl altı aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılığın onayladığı iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Başsavcılığın onayladığı iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Çok sayıda ünlü oyuncunun menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İşte her şey bu iddia sonrası başladı. 

8 Ocak’ta Rekabet Kurulu, kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulup 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı. 

10 Ocak’ta İstanbul başsavcılığı re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatarak Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasakladı.

Aynı başsavcılık, 26 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle soruşturma başlattı. Barım ‘'hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’' suçundan tutuklandı.

Bu süreçte menajerliğini ID İletişim’in yaptığı birçok oyuncunun ifadesi alındı.

Barım’ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak tutukluluğa itiraz etti. Hakimlik itirazı reddederek Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Barım’ın avukatı bunun üzerine müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek bu sefer Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. 

17 Şubat’ta Asliye Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tahliye kararı verdi. Ancak İstanbul başsavcılığı, Barım tahliye edilmeden karara itiraz etti. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ı yeniden tutuklama kararı aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
18
9
6
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın