Yerine Kayyum Atanmıştı! Kanser Tedavisi Gören Ahmet Türk'ün Son Durumu Açıklandı: Radyoterapiye Başladı
Akciğer kanserine yakalanan DEM Partili Ahmet Türk’ün son sağlık durumu açıklandı. Hastanede tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla tamamladığı şimdi de radyoterapiye başladığı belirtildi.
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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanmıştı.
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DEM Parti, Ahmet Türk’ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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