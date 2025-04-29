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Yerine Kayyum Atanmıştı! Kanser Tedavisi Gören Ahmet Türk'ün Son Durumu Açıklandı: Radyoterapiye Başladı

Yerine Kayyum Atanmıştı! Kanser Tedavisi Gören Ahmet Türk'ün Son Durumu Açıklandı: Radyoterapiye Başladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.04.2025 - 18:50

Akciğer kanserine yakalanan DEM Partili Ahmet Türk’ün son sağlık durumu açıklandı. Hastanede tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla tamamladığı şimdi de radyoterapiye başladığı belirtildi.

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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanmıştı.

Yeni çözüm süreci kapsamında Ahmet Türk, 27 Şubat'ta İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan üçüncü görüşmeye katılmıştı. 

82 yaşındaki Ahmet Türk'e, yaklaşık üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konuldu.

DEM Parti, Ahmet Türk’ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

DEM Parti, Ahmet Türk’ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyoterapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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